Последний перед Олимпиадой биатлонный масс-старт выиграл норвежец Йоханес Бе

Лучший из россиян – Антон Шипулин – финишировал только 15-м.

Масс-старт в биатлоне – наиболее зрелищная дисциплина. В которой 30 лучших спортсменов начинают гонку одновременно. Пытаясь в частоколе лыж и палок соперников отвоевать себе выигрышную позицию в начале пелотона. Увы, канал МАТЧ ТВ российским телезрителям решил начало гонки не показывать. Не смотря на наличие трансляции в программе. Вместо этого любители спорта наблюдали за церемонией награждения участников хоккейного Матча Звезд в Астане. Даже трибуны Барыс Арены практически опустели к этому моменту. А председатель правления Газпрома Дмитрий Чернышенко все вручал и вручал игрокам какие-то коробочки. Ну а поклонники биатлона, судя по возгласам в Интернете, проклинали главу КХЛ на чем свет стоит. А заодно и общедоступный спортивный канал. У которого напрочь сместились приоритеты.

Добавим, что МАТЧ Звезд – это ежегодное хоккейное шоу. Не имеющее никакого спортивного значения.