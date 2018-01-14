Последний перед Олимпиадой биатлонный масс-старт выиграл норвежец Йоханес Бе
Лучший из россиян – Антон Шипулин – финишировал только 15-м.
Масс-старт в биатлоне – наиболее зрелищная дисциплина. В которой 30 лучших спортсменов начинают гонку одновременно. Пытаясь в частоколе лыж и палок соперников отвоевать себе выигрышную позицию в начале пелотона. Увы, канал МАТЧ ТВ российским телезрителям решил начало гонки не показывать. Не смотря на наличие трансляции в программе. Вместо этого любители спорта наблюдали за церемонией награждения участников хоккейного Матча Звезд в Астане. Даже трибуны Барыс Арены практически опустели к этому моменту. А председатель правления Газпрома Дмитрий Чернышенко все вручал и вручал игрокам какие-то коробочки. Ну а поклонники биатлона, судя по возгласам в Интернете, проклинали главу КХЛ на чем свет стоит. А заодно и общедоступный спортивный канал. У которого напрочь сместились приоритеты.
Добавим, что МАТЧ Звезд – это ежегодное хоккейное шоу. Не имеющее никакого спортивного значения.
Комментарии2
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zojtch 14 января 2018 | 17:15
Странный результат. Я был уверен в победе Матвея Елисеева, а тут какой-то Бе. Дело нечисто
nitinol 14 января 2018 | 17:50
zojtch: Видно Матвей Елисеев не докушал мельдонию...