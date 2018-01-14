Седьмое место заняли россиянки на эстафете четыре на шесть километров этапа кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Большую роль сыграла травма Татьяны Акимовой в минувшую пятницу, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» главный тренер женской сборной Сергей Коновалов.

«Ну конечно после первых двух эстафет, когда мы были в четверке лучших, выходя на сегодняшнюю эстафету конечно мы настраивались, ожидали, что буде такое же, по крайней мере не хуже выступление. Но надо признать, что на сегодняшнюю эстафету большинство команд выставили свои сильнейшие составы. И поэтому сегодня какая-то была своеобразная репетиция, а у нас, наоборот, случились некоторые обстоятельства, форс-мажор так называемый. Поэтому сегодня такое вот седьмое место».

Сергей Коновалов добавил, что надеется на выступление Татьяны Акимовой на масс-старте.