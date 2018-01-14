В Мексике убит независимый журналист Карлос Домингес

Прокуратура приступила к расследованию. Специалистам предстоит определить все обстоятельства случившегося, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Следствие подозревает, что мотивом преступления могла стать профессиональная деятельность журналиста.

Домингес вел политическую колонку. В одной из последних публикаций он жаловался на растущее политическое насилие в стране, которое стало набирать обороты накануне президентских выборов в июле прошлого года.