В Мексике убит независимый журналист Карлос Домингес
Прокуратура приступила к расследованию. Специалистам предстоит определить все обстоятельства случившегося, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Следствие подозревает, что мотивом преступления могла стать профессиональная деятельность журналиста.
Домингес вел политическую колонку. В одной из последних публикаций он жаловался на растущее политическое насилие в стране, которое стало набирать обороты накануне президентских выборов в июле прошлого года.
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