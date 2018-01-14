Адвокат Григория Родченкова рассказал, что один из российских чиновников угрожал его клиенту расправой
«Информатор WADA находится в топе русского списка ненависти», — цитирует Джима Уолдена «Би-Би-Си».
По его словам, сейчас Родченков готовится к слушаниям в Спортивном арбитражном суде Лозанны по делам отстраненных российских спортсменов.
Комментарии1
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opiatnovyi63 14 января 2018 | 06:36
Родченков это продукт лживой воровской власти РФ!Власть должна сама себя обвинить подтасовках с мочой!