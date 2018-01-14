Адвокат Григория Родченкова рассказал, что один из российских чиновников угрожал его клиенту расправой

«Информатор WADA находится в топе русского списка ненависти», — цитирует Джима Уолдена «Би-Би-Си».

По его словам, сейчас Родченков готовится к слушаниям в Спортивном арбитражном суде Лозанны по делам отстраненных российских спортсменов.