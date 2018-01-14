Число отравившихся посетителей кафе в Улан-Удэ увеличилось до 133

Из них 64 госпитализированы, в том числе 12 детей, сообщили ТАСС в республиканском МВД. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, у части заболевших диагностирован сальмонеллез. Люди с симптомами острой кишечной инфекции стали поступать в медучреждение в конце рабочей недели. Пострадавшие, по данным регионального управления Роспотребнадзора, посещали кафе «Шулэндо» с 8 по 11 января. Сейчас работа заведения приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.