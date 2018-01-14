Знаменитый российский спортсмен, олимпийский чемпион Андрей Лаврпов уволен с поста вице-президента Федерации Гандбола России.

Формально причина увольнения – нарушение трудовой дисциплины. Как говорит сам Лавров, с ним расстались по статье. Это же подтверждает и другая сторона в лице генерального директора Федерации Льва Воронина, который заявил, что в ФГР, тем не менее, уважают заслуги великого в прошлом вратаря. На вопрос коллег из РИА Лавров ответил – да много что случилось, намекая на то, что были и другие причины расстаться с ним, помимо отсутствия на рабочем месте. Также он добавил, что увольнение стало для него полнейшей неожиданностью. Два дня я уже являюсь никем – посетовал Лавров. Они решили, что я никто. Добавил он. Андрей Лавров – легенда мирового гандбола. С его именем связаны последние успехи сборной России – золото олимпийских Игр в Сиднее в 2000 году и бронза Афин 2004-ого.

Андрей Лавров работал в должности вице-президента Федерации гандбола России с 2011 года.