Олимпийский чемпион Андрей Лаврпов уволен с поста вице-президента Федерации Гандбола России
Знаменитый российский спортсмен, олимпийский чемпион Андрей Лаврпов уволен с поста вице-президента Федерации Гандбола России.
Формально причина увольнения – нарушение трудовой дисциплины. Как говорит сам Лавров, с ним расстались по статье. Это же подтверждает и другая сторона в лице генерального директора Федерации Льва Воронина, который заявил, что в ФГР, тем не менее, уважают заслуги великого в прошлом вратаря. На вопрос коллег из РИА Лавров ответил – да много что случилось, намекая на то, что были и другие причины расстаться с ним, помимо отсутствия на рабочем месте. Также он добавил, что увольнение стало для него полнейшей неожиданностью. Два дня я уже являюсь никем – посетовал Лавров. Они решили, что я никто. Добавил он. Андрей Лавров – легенда мирового гандбола. С его именем связаны последние успехи сборной России – золото олимпийских Игр в Сиднее в 2000 году и бронза Афин 2004-ого.
Андрей Лавров работал в должности вице-президента Федерации гандбола России с 2011 года.
Комментарии3
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dunai10 14 января 2018 | 06:28
Так конкретно, по какой именно статье Трудового законодательства его уволили?
nina_hagen 14 января 2018 | 06:29
ха! он не заставлял гандболистов принимать мельдоний?
dirizhabli 14 января 2018 | 06:36
"Движение вверх" в реальной интерпретации властей.