В Израиле сегодня состоится забастовка школьников
Учащиеся протестуют против забастовки учителей.
Школы Тель-Авива превращаются в арену противостояния учительских профсоюзов с объединениями школьников и их родителей. С полудня отменяются воскресные занятия, а на территориях образовательных учреждений ожидаются демонстрации. Совет молодёжи Тель-Авива-Яффо и Центральный родительский комитет обвиняют учителей в пренебрежении интересами учеников. Дело в том, что бессрочная акция протеста была объявлена почти месяц назад после провала переговоров профсоюза с властями о повышении зарплат и улучшении обеспечения школ. В итоге были сорваны занятия в разгар подготовки к зимним экзаменам и сами экзамены. В Совете израильских школьников назвали это безответственным поведением, обвинили профсоюзных лидеров в эгоизме и жажде власти, и пригрозили устроить, цитата по порталу «Вести Израиля», «землетрясение в системе просвещения».
На днях на фоне подготовки к акции протеста школьников в Организации учителей средних и старших классов заявили о готовности прекратить забастовку.
Комментарии2
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liquidsky__ 14 января 2018 | 06:15
Только в Израиле возможно, что школота бастует против забастовки учителей ))
ugas 14 января 2018 | 06:32
Это школьников "пиндосы" подстрекают и субсидируют. Или учителей? А, может, и тех, и других?