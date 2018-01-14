В Израиле сегодня состоится забастовка школьников

Учащиеся протестуют против забастовки учителей.

Школы Тель-Авива превращаются в арену противостояния учительских профсоюзов с объединениями школьников и их родителей. С полудня отменяются воскресные занятия, а на территориях образовательных учреждений ожидаются демонстрации. Совет молодёжи Тель-Авива-Яффо и Центральный родительский комитет обвиняют учителей в пренебрежении интересами учеников. Дело в том, что бессрочная акция протеста была объявлена почти месяц назад после провала переговоров профсоюза с властями о повышении зарплат и улучшении обеспечения школ. В итоге были сорваны занятия в разгар подготовки к зимним экзаменам и сами экзамены. В Совете израильских школьников назвали это безответственным поведением, обвинили профсоюзных лидеров в эгоизме и жажде власти, и пригрозили устроить, цитата по порталу «Вести Израиля», «землетрясение в системе просвещения».

На днях на фоне подготовки к акции протеста школьников в Организации учителей средних и старших классов заявили о готовности прекратить забастовку.