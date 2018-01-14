В Чечне объявили психически нездоровой девушку, разместившую в интернете видеозапись с критикой Рамзана Кадырова

В материале ЧГТРК «Грозный» говорится что, ее зовут Айшат Гучигова, и она живет за границей.

Видеообращение не случайно получило широкое распространение, считает сотрудник ГТРК «Грозный» Алхазур Керимов.

В видеообращении девушка, представившаяся жительницей Чечни, обратилась к Рамазану Кадырову и попросила главу республики остановить похищения и преследования людей на территории республики.