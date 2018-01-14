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06:02, 14 января 2018

В Чечне объявили психически нездоровой девушку, разместившую в интернете видеозапись с критикой Рамзана Кадырова

В материале ЧГТРК «Грозный» говорится что, ее зовут Айшат Гучигова, и она живет за границей.

Видеообращение не случайно получило широкое распространение, считает сотрудник ГТРК «Грозный» Алхазур Керимов.

В видеообращении девушка, представившаяся жительницей Чечни, обратилась к Рамазану Кадырову и попросила главу республики остановить похищения и преследования людей на территории республики.

Комментарии

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igorrrpadlowitchs 14 января 2018 | 06:17

Для идиотов любой нормальный человек кажется нездоровым!

nina_hagen 14 января 2018 | 06:27

igorrrpadlowitchs: \\\Для идиотов любой нормальный человек кажется нездоровым!\\\

Nein, они не идиоты, а бандиты, применяющие практику СССР в отношении людей, говорящих правду.

ugas 14 января 2018 | 06:30

Раз живет за пределами РФ, значит, психически здорова. Ублюдки вспомнили про карательную психиатрию?

opiatnovyi63 14 января 2018 | 06:33

Чечня это раковая опухоль на теле России..

che21 14 января 2018 | 06:37

Мы вск больны, раз терпим всех этих чеченских ублюдков

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