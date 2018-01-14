Ресторатор Сергей Миронов обвинил замначальника отдела МВД по району Кунцево в вымогательстве скидочных карт

Владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов обвинил замначальника отдела МВД по району Кунцево в вымогательстве скидочных карт. Для этого его сотрудники увезли персонал из заведения на несколько часов, — рассказал «Эху Москвы» сам Миронов.

Сергей Миронов добавил, что заявления в соответствующие ведомства и инстанции его адвокат напишет в понедельник.

Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в интервью «Эху» назвал такое поведение сотрудников полиции видоизмененным рэкетом.

Пресс-службы УВД Западного округа Москвы и столичного главка МВД официальных комментариев пока не дают. Но источник в правоохранительных органах сказал «Эху», что все было не совсем так, как это описал Миронов.