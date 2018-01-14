Ресторатор Сергей Миронов обвинил замначальника отдела МВД по району Кунцево в вымогательстве скидочных карт
Владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов обвинил замначальника отдела МВД по району Кунцево в вымогательстве скидочных карт. Для этого его сотрудники увезли персонал из заведения на несколько часов, — рассказал «Эху Москвы» сам Миронов.
Сергей Миронов добавил, что заявления в соответствующие ведомства и инстанции его адвокат напишет в понедельник.
Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в интервью «Эху» назвал такое поведение сотрудников полиции видоизмененным рэкетом.
Пресс-службы УВД Западного округа Москвы и столичного главка МВД официальных комментариев пока не дают. Но источник в правоохранительных органах сказал «Эху», что все было не совсем так, как это описал Миронов.
Комментарии4
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wwk_2 14 января 2018 | 06:12
Все логично. Страна деградирует, возвращаются буйные 90-е, примитивный рэкет, бардак во всех сферах. То ли еще будет!
pyx 14 января 2018 | 06:17
В 90-е всё было понятно. Бандиты отдельно, рэкет отдельно, менты отдельно. Теперь ситуация немного изменилась, а именно менты стали три в одном..
igorrrpadlowitchs 14 января 2018 | 06:31
wwk_2: менты теперь ерь эстеты пошли - только в ресторанах обедать хотят. Только на рожи посмотришь и понимаешь,что только еще вчера с удовольствием из корыта жрали
ugas 14 января 2018 | 06:27
Если "не совсем так", значит, было еще хуже, чем рассказал Миронов.