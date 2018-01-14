Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» занял третье место на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Он уступил победителю четыре минуты 54 секунды. Первым стал экипаж голландца Тони ван Генугтена на «Ивеко». Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на «Ивеко». После семи этапов экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачете грузовиков.