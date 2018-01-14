Санкт-Петербург может принять чемпионат мира по хоккею 2024 года

Федерация хоккея России планирует выставить кандидатуру Северной столицы в качестве претендента. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала ФХР глава федерации Владислав Третьяк.

Санкт-Петербург проводил чемпионаты мира в 2000 и 2016 годах.