Санкт-Петербург может принять чемпионат мира по хоккею 2024 года
Федерация хоккея России планирует выставить кандидатуру Северной столицы в качестве претендента. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала ФХР глава федерации Владислав Третьяк.
Санкт-Петербург проводил чемпионаты мира в 2000 и 2016 годах.
Комментарии1
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ha12raz 14 января 2018 | 05:57
А уж обгадить перед ЧМ страны участников это всегда готовы.