«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката
За 17 дней спортивная драма собрала около 1,7 миллиардов рублей. С 28 декабря картину посмотрели почти 6,5 миллионов зрителей. Таким образом, фильм о победе советской сборной по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, обогнал предыдущего лидера сказку «Последний богатырь».
Комментарии1
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i_one_off 14 января 2018 | 05:52
"- Это жизнь. Один завоевывает кубки, другой гравирует на них его имя.
- Не знаю, Лева, насчет самоотречения, тонкости эта работа не требует. Она выполняется спицштихелем". ©
О чём будет следующее кино?