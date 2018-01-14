«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката

За 17 дней спортивная драма собрала около 1,7 миллиардов рублей. С 28 декабря картину посмотрели почти 6,5 миллионов зрителей. Таким образом, фильм о победе советской сборной по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, обогнал предыдущего лидера сказку «Последний богатырь».