Британского фотографа Марио Тестино, снимавшего королевскую семью, обвинили в сексуальных домогательствах
13 мужчин, которые работали его моделями и помощниками, рассказали об инцидентах, происходивших с середины 1990-х годов. Об этом сообщает газета The New York Times. Как стало известно изданию, еще 15 моделей-мужчин обвинили в домогательствах американского фотографа Брюса Вебера, который делал снимки для брендов одежды, в том числе Calvin Klein. Представители обоих фотографов отвергли все обвинения. На фоне секс-скандала американская медиагруппа Conde Nast прекратила сотрудничество с Тестино и Вебером.
Комментарии7
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iwanow62 14 января 2018 | 05:31
Для гейропы и гейамерики пойдет.спид им с попутным ветром.
brandfa 14 января 2018 | 05:49
iwanow62: ага, а в гейросе об этом просто никто, никому и ничего не расскажет, потому как только вякнут - их тут же и закопают. И про спид, шагающий по стране семимильнее чем скороходы, тоже молчок.
liquidsky__ 14 января 2018 | 06:01
Агличане, как обычно, самые е@банутые: "В британском городе Олтрингем учителям грамматической школы для девочек запретили называть учениц "девочками". Такое распоряжение было сделано для того, чтобы не обижать трансгендеров."
rassvet_12 14 января 2018 | 06:21
liquidsky__: То есть гёрлс нельзя называть, а как можно?
liquidsky__ 14 января 2018 | 06:26
rassvet_12: Студентами. Там это слово без различий на рода.
mixanazarov 14 января 2018 | 06:14
Жду признаний королевы Британии , её тоже наверно кто то и когда то домогался.
rassvet_12 14 января 2018 | 06:19
Склонить к мужеловству хотел.