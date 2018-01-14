Британского фотографа Марио Тестино, снимавшего королевскую семью, обвинили в сексуальных домогательствах

13 мужчин, которые работали его моделями и помощниками, рассказали об инцидентах, происходивших с середины 1990-х годов. Об этом сообщает газета The New York Times. Как стало известно изданию, еще 15 моделей-мужчин обвинили в домогательствах американского фотографа Брюса Вебера, который делал снимки для брендов одежды, в том числе Calvin Klein. Представители обоих фотографов отвергли все обвинения. На фоне секс-скандала американская медиагруппа Conde Nast прекратила сотрудничество с Тестино и Вебером.