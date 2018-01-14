Организация освобождения Палестины призвала провести конференцию ООН по статусу Иерусалима

Организация освобождения Палестины призывает провести международную конференцию под эгидой ООН для «создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы». Оно должно быть провозглашено в границах 1967 года, говорится в заявлении организации. Кроме того, конференция должна решить вопросы палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах в соответствии с резолюциями ООН.