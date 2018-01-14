«Единая Россия» проведет сегодня сбор подписей в поддержку выдвижения президента Владимира Путина на новый срок
Партия открывает свои общественные приемные для всех граждан. Как отметили в Генсовете, это делается, чтобы создать условия для всех желающих поддержать главу государства. При этом, единороссы утверждают, что не занимаются сбором подписей, не заставляют и не агитируют приходить на пункты сбора.
Между тем, накануне предвыборный штаб Путина объявил, что количество собранных подписей в его поддержку превысило полмиллиона. Несмотря на то, что в Центризбирком можно сдать не более 315 тысяч, решено допечатать подписные листы еще на 200 тысяч автографов россиян.
Комментарии4
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kup1964 14 января 2018 | 05:25
Неожиданно ), вот это новость
opiatnovyi63 14 января 2018 | 05:36
Зачем ещё выборы проводить? Уже Вождь всех победил!
hrenvam 14 января 2018 | 05:42
- В очередь, сукины дети !
М.Булгаков
lager23 14 января 2018 | 06:07
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные
Мф. 7:15
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В данном случае речь не о еретиках, но тех, которые, ведя развратную жизнь, прикрывают себя личиною добродетели, – каковых людей обыкновенно называют обманщиками, так как Дьявол всегда к истине присоединяет обман...