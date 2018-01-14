«Единая Россия» проведет сегодня сбор подписей в поддержку выдвижения президента Владимира Путина на новый срок

Партия открывает свои общественные приемные для всех граждан. Как отметили в Генсовете, это делается, чтобы создать условия для всех желающих поддержать главу государства. При этом, единороссы утверждают, что не занимаются сбором подписей, не заставляют и не агитируют приходить на пункты сбора.

Между тем, накануне предвыборный штаб Путина объявил, что количество собранных подписей в его поддержку превысило полмиллиона. Несмотря на то, что в Центризбирком можно сдать не более 315 тысяч, решено допечатать подписные листы еще на 200 тысяч автографов россиян.