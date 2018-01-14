Президент США Дональд Трамп назвал ненормальным автора книги о работе его администрации Майкла Вулффа
Ранее такого же определения удостоился и Стив Бэннон, который предоставлял журналисту материал. Книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» президент упомянул в своем twitter, где снова подверг критике средства массовой информации.
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