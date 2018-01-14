Власти Туниса намерены увеличить социальные выплаты для стабилизации ситуации в стране

Об этом сообщает местный портал «Бизнес-ньюс» со ссылкой на министра по социальным делам республики. По его словам, на эти цели дополнительно направят 100 миллионов тунисских динаров (это более 40 миллионов долларов США). В частности, для граждан с нестабильным заработком будет создан специальный гарантийный фонд жилищного кредитования, чтобы все категории населения могли получить жилье. В понедельник во многих регионах Туниса начались массовые народные волнения. Люди протестуют против бездействия властей в области социальной политики. Около 800 человек были задержаны.