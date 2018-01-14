В ЮАР разгромили магазины H&M
Нападения координировались ультралевой партией «Борцы за экономическую свободу», которая сочла рекламу шведской компании вопиющим проявлением расизма. Скандал разразился после публикации в британском каталоге фотографии чернокожего мальчика в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях». В H&M извинились за рекламу, удалили ее с сайта и отозвали этот товар из продажи. Однако представители партии считают, что одних извинений недостаточно. В Йоханнесбурге и Претории протестующие побили витрины, разбросали одежду и перевернули манекены. В одном случае были украдены несколько предметов. Полиции пришлось применить резиновые пули.
Комментарии4
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brandfa 14 января 2018 | 04:28
побили витрины, разбросали одежду и перевернули манекены
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Ну обезьяны они и есть обезьяны, независимо от цвета кожи.
baur44_44 14 января 2018 | 04:47
brandfa: интересно , от какой обезьяны ты произошёл ?
brandfa 14 января 2018 | 05:43
baur44_44: от homo sapiens. Слышал про такую? ...хотя, судя по твоему комментарию - не слышал.
lnmanusnostras1 14 января 2018 | 04:43
Рекламная акция h&m, чтобы показать, что кофта вообще то норм была?