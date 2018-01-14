В ЮАР разгромили магазины H&M

Нападения координировались ультралевой партией «Борцы за экономическую свободу», которая сочла рекламу шведской компании вопиющим проявлением расизма. Скандал разразился после публикации в британском каталоге фотографии чернокожего мальчика в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях». В H&M извинились за рекламу, удалили ее с сайта и отозвали этот товар из продажи. Однако представители партии считают, что одних извинений недостаточно. В Йоханнесбурге и Претории протестующие побили витрины, разбросали одежду и перевернули манекены. В одном случае были украдены несколько предметов. Полиции пришлось применить резиновые пули.