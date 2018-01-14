Действующий президент Чехии Милош Земан одержал верх в первом туре выборов главы государства, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства. За него отдали голоса 38% избирателей. На втором месте — его основной конкурент, бывший глава Академии наук Иржи Драгош с 26%. Явка составила более 60%. Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.