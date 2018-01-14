Жители Восточной Гуты пожаловались на запах зарина
Он появился в пригороде Дамаска вскоре после ракетного удара, нанесённого сирийскими правительственными войсками, сообщает Би-би-си. По словам врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом.
С начала гражданского конфликта в Сирии в марте 2011 года противоборствующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Факты применения зарина в ходе некоторых атак подтверждались международными организациями.
Комментарии9
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beautyqueen 14 января 2018 | 04:11
Настамнет
pmasel 14 января 2018 | 04:14
beautyqueen: Это провокация. нашихтамнет.
r88w556xl4 14 января 2018 | 04:43
Новость как раз для тупых прокладок. В газообразном состоянии зарин НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА.
rness 14 января 2018 | 05:29
r88w556xl4: В газообразном состоянии зарин НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА.//
это про качественно изготовленный зарин.
При изготовлении в гараже обычно содержит большое кол-во примесей, которые и придают ему яблочно-цветочные запахи. Ну и плюс нестабильность и низкую (если так можно назвать) эффективность.
При использовании бинарных снарядов, продукт тоже низкого качества и соответственно благоухает.
j_partizan 14 января 2018 | 05:46
Возможно, что правительственным войскам удалось таки уничтожить цех боевиков по производству зарина.
minerr 14 января 2018 | 05:53
rness: Т.е. жители услышали яблочно-цветочные запахи и сходу определили, что это зарин? Странно, что они не успели провести химанализ.
liquidsky__ 14 января 2018 | 05:51
r88w556xl4: А жители Восточной Гуты, определяющие запахи БОВов -это вообще перл )
tks 14 января 2018 | 04:23
Асад-химик!
minerr 14 января 2018 | 05:24
tks: Причем, походу, великий химик - выпустил зарин с запахом.
"Зарин - изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты без цвета и запаха..."