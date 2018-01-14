Жители Восточной Гуты пожаловались на запах зарина

Он появился в пригороде Дамаска вскоре после ракетного удара, нанесённого сирийскими правительственными войсками, сообщает Би-би-си. По словам врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом.

С начала гражданского конфликта в Сирии в марте 2011 года противоборствующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Факты применения зарина в ходе некоторых атак подтверждались международными организациями.