Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Детройт Ред Уингз». В победной встрече российский хоккеист оформил дубль и отдал две голевые передачи. Игра, прошедшая в Питтсбурге, завершился со счетом 4:1 в пользу «пингвинов».