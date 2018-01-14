Ложное предупреждение о ракетной угрозе на Гавайях было выпущено из-за ошибки персонала ответственных служб
«Во время обычной процедуры пересменки работник нажал не на ту кнопку», — сказал губернатор штата Дэвид Айдж. Он пообещал провести встречу с руководством штата, для предотвращения подобных инцидентов. Ранее сообщалось, что жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны и по телевиденью уведомления об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия. Отмечалось, что это не учения. Позже агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что угрозы нет. Представители властей объяснили это ошибкой, не уточнив ее причины.
Комментарии2
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r88w556xl4 14 января 2018 | 04:04
Вот так, по вине агрессивной непрофессиональной американской гориллы, и может начаться атомная война и Третья мировая.
pasokolov 14 января 2018 | 05:09
Все же стоит сменить регламент оповещения. Что бы для этого не требовалось нажатия лишь одной кнопки, а было необходимо подтверждение своего действия ...