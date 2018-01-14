Ложное предупреждение о ракетной угрозе на Гавайях было выпущено из-за ошибки персонала ответственных служб

«Во время обычной процедуры пересменки работник нажал не на ту кнопку», — сказал губернатор штата Дэвид Айдж. Он пообещал провести встречу с руководством штата, для предотвращения подобных инцидентов. Ранее сообщалось, что жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны и по телевиденью уведомления об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия. Отмечалось, что это не учения. Позже агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что угрозы нет. Представители властей объяснили это ошибкой, не уточнив ее причины.