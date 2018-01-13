Сборная России осталась без медалей в эстафете на этапе Кубка Мира по биатлону в Рупольдинге

Наша команда держалась в относительной близости от лидеров пока на дистанции была Ульяна Кайшева и далее вплоть до стрельбы стоя Дарьи Виролайнен на втором этапе, когда ей потребовалось 8 патронов. Россиянки и без того не так быстро бегут, а если задерживаются на рубеже, то отставание вырастает мгновенно. Далее оно так и продолжало колебаться в районе минуты. В итоге команда показала худший результат в сезоне – 7 место.

Что же до остальных, то некоторое время сенсационно лидировали швейцарки, но Германия дома все же взяла свое. Лаура Дальмайер уходила на заключительный отрезок второй, но Федерика Санфилиппо шансов практически не имела, хотя итальянки и второе место восприняли как грандиозную победу. На третьем месте сборная Швеции под управлением Вольфганга Пихлера, ранее работавшего с Россией. Он, в отличие от наших спортсменок свою состоятельность доказал.

Завтра на этапе Кубка Мира в Рупольдинге состоятся мужской и женский масс-старты.