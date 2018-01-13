Сборная России осталась без медалей в эстафете на этапе Кубка Мира по биатлону в Рупольдинге
Наша команда держалась в относительной близости от лидеров пока на дистанции была Ульяна Кайшева и далее вплоть до стрельбы стоя Дарьи Виролайнен на втором этапе, когда ей потребовалось 8 патронов. Россиянки и без того не так быстро бегут, а если задерживаются на рубеже, то отставание вырастает мгновенно. Далее оно так и продолжало колебаться в районе минуты. В итоге команда показала худший результат в сезоне – 7 место.
Что же до остальных, то некоторое время сенсационно лидировали швейцарки, но Германия дома все же взяла свое. Лаура Дальмайер уходила на заключительный отрезок второй, но Федерика Санфилиппо шансов практически не имела, хотя итальянки и второе место восприняли как грандиозную победу. На третьем месте сборная Швеции под управлением Вольфганга Пихлера, ранее работавшего с Россией. Он, в отличие от наших спортсменок свою состоятельность доказал.
Завтра на этапе Кубка Мира в Рупольдинге состоятся мужской и женский масс-старты.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
seryj_wolk 13 января 2018 | 18:15
Были относительно близко, а стали относительно далеко от пьедестала. Но то что бегут медленно, стреляют плохо, а надеются на медали по-настоящему смешно.
mixanazarov 13 января 2018 | 18:25
Главное патриотизм и желательно новый фильм Михалкова про наших героических лыжников времен Сусанина.
vezdehod 13 января 2018 | 18:40
mixanazarov:
Главное патриотизм и желательно новый фильм Михалкова про наших героических лыжников времен Сусанина.
===============================================================================================
Интересное будет кино...Про Хоккей- было, про Баскетбол - уже есть, осталось про Футбол и Биатлон.
vilingrad 13 января 2018 | 18:27
так что... может и хорошо, что под зад с ОИ дали. Теперь можно тихо гундеть, что мы бы их ТАК сделали... если бы не коктейль "Мельдониевая моча".
briks 13 января 2018 | 18:29
Российские биатлонисты без мельдония:
- Гараничев – 43-е место
- Елисеев – 45-е место
- Олимпийский чемпион 2014-го Антон Шипулин – 54-е место
alex374 13 января 2018 | 19:01
briks: да, тяжело выигрывать без допинга...и куда только девались сочинские победы, а:)??? что скажет Владимир-Чужая-Моча-путлер, как оправдается?:)) 100 пудов, Америка виновата, LOL:)
murad_manapov 13 января 2018 | 18:45
верните мутко мельдониевича