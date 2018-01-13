Явка в ходе 1-го тура президентских выборов в Чехии превысила 50%
Это предварительные данные статистического управления страны. Подсчет голосов избирателей, как ожидается, завершится в ближайшие часы. По мнению наблюдателей, во второй тур выйдут действующий президент Милош Земан – за него, по предварительным данным, отдали свои голоса 40% избирателей. И бывший глава Академии наук, ученый-физик Иржи Драгош – у него 26%. Второй тур выборов запланирован на 26-27 января.
Комментарии3
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abuvgrobu 13 января 2018 | 18:14
Главное, что Милош Земан - друг России, насколько это возможно в таком окружении. Это хорошо, если он победит.
b522 13 января 2018 | 18:28
abuvgrobu: Алкаш Земан-красные трусы.....Ну и друзья у России.
b522 13 января 2018 | 18:33
https://youtu.be/-togFdDQk04 Чехи прикалываются, выбирая этого клоуна-алкаша. Он как Додон в Молдове, на побегушках представительских.