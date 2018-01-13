Явка в ходе 1-го тура президентских выборов в Чехии превысила 50%

Это предварительные данные статистического управления страны. Подсчет голосов избирателей, как ожидается, завершится в ближайшие часы. По мнению наблюдателей, во второй тур выйдут действующий президент Милош Земан – за него, по предварительным данным, отдали свои голоса 40% избирателей. И бывший глава Академии наук, ученый-физик Иржи Драгош – у него 26%. Второй тур выборов запланирован на 26-27 января.