@Женщину, разместившую в интернете видеозапись с критикой Рамзана Кадырова, власти Чечни назвали психически нездоровой@

По сведениям ГТРК «Грозный», ее зовут Айшат Гучигова, и она живет за границей.

Ее видеообращение следует рассматривать в общем контексте отношения Запада к Чеченской республике, считает сотрудник ГТРК «Грозный» Алхазор Керимов.

Напомним, в своем видеообращении Гучигова просила главу республики прекратить похищение и преследование людей на территории Чечни.