Женщину, разместившую в интернете видеозапись с критикой Рамзана Кадырова, власти Чечни назвали психически нездоровой
По сведениям ГТРК «Грозный», ее зовут Айшат Гучигова, и она живет за границей.
Ее видеообращение следует рассматривать в общем контексте отношения Запада к Чеченской республике, считает сотрудник ГТРК «Грозный» Алхазор Керимов.
Напомним, в своем видеообращении Гучигова просила главу республики прекратить похищение и преследование людей на территории Чечни.
Комментарии23
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ansh 13 января 2018 | 18:06
Это верно. Призывать Кадырова к закону могут только психически больные люди.
Президент, председатель правительства, службы, уполномоченные, министры … этого не делают. Потому, что здоровые.
soviet_spy 13 января 2018 | 18:10
ansh: Не махновской рожек рассуждать про законы...
prutkov100 13 января 2018 | 18:17
Психически больные - это те кто сейчас терпит примата и его нукеров .
gordy 13 января 2018 | 18:37
@Женщину, разместившую в интернете видеозапись с критикой Рамзана Кадырова, власти Чечни назвали психически нездоровой@
Не в СССР ли диссидентов объявляли "психическими"?
nitinol 13 января 2018 | 19:06
Не понимаю, а чего это чеченские власти не говорят о заказчиках этого "поклёпа"? Пора бы уж...
ansh 13 января 2018 | 18:32
soviet_spy: Что, холуй, не знаешь какому из вождей лизать - кремлевскому, или кавказскому?
Лижи обоим - не прогадаешь.
vezdehod 13 января 2018 | 18:34
А в Вотчине Кадыра Рамзановича ВСЕ "Психически нездоровы",- кроме самого генерал-академика.
dimka75 13 января 2018 | 18:08
в психушке так - кто первым халат надел, тот и доктор
zztop1960 13 января 2018 | 18:24
dimka75: Вспомнился ужасник 90ых , где психи захватили больницу , убили врачей , одели халаты и начали "лечить" людей
doctor63rus 13 января 2018 | 19:00
zztop1960: Как называется? Надо глянуть, а то не помню - смотрел или нет
poluputing 13 января 2018 | 19:03
zztop1960: дык озёрные вас и лечат 18 лет. Состояние пациента - критическое. То ли в буйняк пойдёт, то ли в кому впадёт
bozman_xl 13 января 2018 | 18:13
Гучугова просила главу республики прекратить похищение и преследование людей на территории Чечни. ================================================================================================================== И что такие просьбы это прерогатива психов? А сами похищения и преследование - это закон по понятиям?
nestor199 13 января 2018 | 18:18
bozman_xl: А похищения и преследования есть?
anemon 13 января 2018 | 18:27
nestor199: Есть. Об этом и говорят правозащитники. А ответа - не получают, кроме, как обвинения в психиатрическом заболевании. Как при Брежневе: только психбольной может быть недовольным существующим строем (который рухнул вскоре после ухода лидера гонки на лафетах).
nestor199 13 января 2018 | 18:30
anemon: Алексеева вон, за организатора заказных убийств хлопочет. Сколько ей заплатили? А другие правозащитники чем хуже?
anemon 13 января 2018 | 18:41
nestor199: Оставьте Алексееву в покое. Непорядочно предъявлять претензии к человеку её возраста. Я прощаю ей все, что она делает в последнее время, за счет прошлых заслуг, чего не могу сделать в отношении пакостников, пользующихся её возрастной слабостью. Они - подонки. И Вы в том числе. Да, собственно, чтобы возникали такие комментарии, и была уважаемая Людмила Михайловна поставлена в это ужасное положение. Позор ВАм.
max3446 13 января 2018 | 18:16
я с первого взгляда понял что запись за границей сделана. Жду извинений от тех кто считал иначе
vlabumur 13 января 2018 | 18:28
max3446: запись за границей сделана.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
На Россию поставили крест?
anemon 13 января 2018 | 18:30
max3446: Ну, прочти подобное на территории Чечни? Долго ли проживешь? А ведь сказана - правда. Не очень-то ты и "эксперт", ольгинско-савушкинско-лахтинский "юрист".
zztop1960 13 января 2018 | 18:48
max3446: Половина Чечни уже живут за границей , скоро в Чечне останутся только Кадыров и пехотинцы Путина
kp6ic 13 января 2018 | 18:21
все, кто критикует рамзана, психически нездоровы?
a_111111 13 января 2018 | 18:23
kp6ic: Да конечно!
filosof64 13 января 2018 | 18:28
здрасти ссср....кто против, того в психушку. твари конченные....