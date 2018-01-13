Прокуратура начала проверку по факту отравления учащихся Кадетской школы в Люберцах

В больницу, по последним данным, поступил 21 ребенок и двое сотрудников учреждения.

Причиной отравления детей могла стать некачественная пища, сообщили в следственных органах Подмосковья. Сейчас они проверяют Кадетскую школу и ее руководство. Роспотребнадзор также проводит проверку: по данным ведомства, за питание учащихся отвечали предприятия в Щелково и Железнодорожном. Первые вызовы от пострадавших детей поступили еще накануне вечером, они жаловались на боли в животе, рассказали в Минздраве Московской области.

По данным властей, госпитализированы 23 человека, их состояние оценивается как средней тяжести. В то же время источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил об отравлении 30 детей. По словам собеседника агентства, случившееся могла спровоцировать одна из разновидностей сальмонеллы, содержавшаяся в пище.

Мэр Люберец Владимир Ружицкий сообщил ТАСС, что пищеблок в Кадетской школе будет закрыт, а детей частично переведут на дистанционное обучение.