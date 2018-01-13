Столичный ресторатор утверждает, что столкнулся с вымогательством со стороны сотрудников правоохранительных органов

О сути случившегося «Эху Москвы» рассказал владелец ресторана «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

«Для меня удивительно было узнать о том, как грубо, если это на самом деле так, сработали полицейские одного из районов Западного округа. Здесь нужно разбираться, и собственная безопасность должна разобраться, и прокуратура. Если в мой адрес будет направлен соответствующий официальный запрос, то я тоже буду работать и с руководством полиции Западного округа г.Москвы», — сказал он.

Миронов считает, что поведение сотрудников полиции представляет собой видоизмененный рэкет.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Михаил Вышегородцев крайне удивлен этим инцидентом. В интервью «Эху Москвы» он пообещал обязательно заняться этим делом, если владелец ресторана напишет соответствующее обращение.

Бизнесмен и ведущий «Эха Москвы» Дмитрий Потапенко не считает случай в ресторане «Мясо&Рыба» экстраординарным.

Пресс-службы по УВД Западного округа Москвы и столичного главка МВД официальных комментариев не дали. Но источник в правоохранительных органах отметил, что все было не совсем так, как это описал Миронов.