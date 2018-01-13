Столичный ресторатор утверждает, что столкнулся с вымогательством со стороны сотрудников правоохранительных органов
О сути случившегося «Эху Москвы» рассказал владелец ресторана «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
«Для меня удивительно было узнать о том, как грубо, если это на самом деле так, сработали полицейские одного из районов Западного округа. Здесь нужно разбираться, и собственная безопасность должна разобраться, и прокуратура. Если в мой адрес будет направлен соответствующий официальный запрос, то я тоже буду работать и с руководством полиции Западного округа г.Москвы», — сказал он.
Миронов считает, что поведение сотрудников полиции представляет собой видоизмененный рэкет.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Михаил Вышегородцев крайне удивлен этим инцидентом. В интервью «Эху Москвы» он пообещал обязательно заняться этим делом, если владелец ресторана напишет соответствующее обращение.
Бизнесмен и ведущий «Эха Москвы» Дмитрий Потапенко не считает случай в ресторане «Мясо&Рыба» экстраординарным.
Пресс-службы по УВД Западного округа Москвы и столичного главка МВД официальных комментариев не дали. Но источник в правоохранительных органах отметил, что все было не совсем так, как это описал Миронов.
Комментарии16
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smart2002 13 января 2018 | 18:15
Да быть такого не может
nestor199 13 января 2018 | 18:21
smart2002: А оно ментам это надо? Эти "скидочные" карты?
gordy 13 января 2018 | 18:39
"...источник в правоохранительных органах отметил, что все было не совсем так, как это описал Миронов."
Но без опровержения?
nestor199 13 января 2018 | 18:52
gordy: Каяться и опровергать Миронов будет.
Скажите, вот Вы будете у кого-либо вымогать скидочную карту, зная, что это вещественное доказательство?
student_ru_ru 13 января 2018 | 19:06
nestor199: Тот, к кому вы обращаетесь, точно не будет. Потому что у него нету таких широченных возможностей. А вы чего так впряглись-то не падецки за нашу доблестную правоохранительную систему?
a_111111 13 января 2018 | 18:18
Ну теперь ни рыба, ни мясо:)
vlabumur 13 января 2018 | 18:21
с вымогательством со стороны сотрудников правоохранительных органов
++++++++++++++++++++++++++++++
Не может быть. Там же святые люди.
nitinol 13 января 2018 | 19:02
vlabumur 18:21:
///...Там же святые люди.///
К тому же ещё накануне уволившиеся из органов...
rips2 13 января 2018 | 18:22
Ну ресторатор то тоже не большого ума человек, если не в прокуратуру пишет заявление, а в мордакниге строчит как он стал жертвой вымогательства.
nestor199 13 января 2018 | 18:33
rips2: Так доказательств нет, вот он к околочеловеческой общественности и обращается.
mixanazarov 13 января 2018 | 18:28
А на баланду его на месяц в матросскую тишину и враз свое мнение изменит.
practolog 13 января 2018 | 18:34
И я не верю! Такое могло быть, когда была милиция, а теперь у нас как в Европе - полицейский друг бизнесмена!
suntechnick 13 января 2018 | 18:46
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Михаил Вышегородцев крайне удивлен этим инцидентом
.......
Это точно. Потому что все остальные раньше молчали, а этот вдруг решил пожаловаться.
ilja13 13 января 2018 | 18:47
"Поделись монеткою своей, и она не раз к тебе ещё вернётся"...))))))
cukker 13 января 2018 | 18:49
любого бизнесмена стреножат и уничтожат
poluputing 13 января 2018 | 18:59
cukker: да что вы? Перековались?