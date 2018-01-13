В американской тюрьме умер один из бывших лидеров ку-клукс-клана Эдгар Рэй Киллен

Как передает Reuters, причины смерти не называются. 17 января Киллену должно было исполниться 93 года. В 2005 году Киллен был приговорен к 60 годам тюрьмы за убийство троих правозащитников в 1964-м. Члены ку-клукс-клана устроили на них засаду, тела убитых нашли спустя полтора месяца.