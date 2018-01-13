В американской тюрьме умер один из бывших лидеров ку-клукс-клана Эдгар Рэй Киллен
Как передает Reuters, причины смерти не называются. 17 января Киллену должно было исполниться 93 года. В 2005 году Киллен был приговорен к 60 годам тюрьмы за убийство троих правозащитников в 1964-м. Члены ку-клукс-клана устроили на них засаду, тела убитых нашли спустя полтора месяца.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 13 января 2018 | 17:43
"Сам Эдгар Рэй Киллен, бывший баптистский священник, лично не участвовал в убийстве....Бывший баптистский проповедник Эдгар Рэй Киллен был обвинен в организации убийства трех борцов за права человека, но суд присяжных так и не состоялся... Прошло еще четыре десятилетия, прежде чем он снова предстал перед судом в 2005 году.
На этом процессе прокуроры заявили, что именно Эдгар Рэй Киллен организовал толпу, а после убийства отдавал распоряжения, куда деть тела. " (ВВС)
nestor199 13 января 2018 | 18:07
olegleon: Такое оно правосудие .............. по-американски.
olegleon 13 января 2018 | 18:29
nestor199: причину посадить всегда найдут. даже через 40 лет придумают
max3446 13 января 2018 | 17:51
Теперь весь мир обязан принять законы имени Эдгар Рэй Киллен!!!
abuvgrobu 13 января 2018 | 17:59
Настоящий ку-клукс-клан перестал существовать в 1872 году. А эти ряженые шуты в белых балахонах - такие же клоуны, как в России нынешние "казаки".
spb_aborigen 13 января 2018 | 18:07
Собаке собачья смерть.
che21 13 января 2018 | 18:21
spb_aborigen: а ты сам ниггер или цветной?
догнал,ты чурбанская подстилка!