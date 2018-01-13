В отношении бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони ведется новое расследование

На этот раз, как пишет «Стампа», его заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан». Берлускони лично владел клубом более 30 лет. Прокуратура проверяет сделку с китайским консорциумом и пытается установить правомерно ли деньги за клуб (740 миллионов евро) попали в Италию.