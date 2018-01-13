В отношении бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони ведется новое расследование
На этот раз, как пишет «Стампа», его заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан». Берлускони лично владел клубом более 30 лет. Прокуратура проверяет сделку с китайским консорциумом и пытается установить правомерно ли деньги за клуб (740 миллионов евро) попали в Италию.
Комментарии4
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padun 13 января 2018 | 17:55
Путинских карифанов рано или поздно выводят на чистую воду. Надеюсь и его самого не минет чаша сия!
ha12raz 13 января 2018 | 18:32
Рыбак рыбака видит издалека......через все границы жулики спелись
a_111111 13 января 2018 | 18:33
Ну учитывая что в Италии и президент и правительство из коммунистов, сори теперь демократов (они еще левыми демократами были:)), то ничего хорошего синьору которого наследники Антонио Грамши иначе как фашистом не называют не светит.
И, кстати, предыдущий президент Дж. Наполитано не дал в свое время парламенту, где у Берлускони было большинство, принять закон позволявший сеньору уйти от ответсвенности... Старый партизан ( в 18 лет командовал коммунистическим партизанским отрядом) и бывший член политбюро ИКП был неприклонен... И, кстати, в Москву на 9-е мая приглашали Берлускони , и никогда ветерана-авнтифашиста президента Италии Дж. Наполитано.
m_anuchin 13 января 2018 | 18:41
Нельзя ж трогать!... Лучший друг ВВП, то есть - неприкасаемый.