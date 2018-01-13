На сегодняшний день почти полутора тысячам граждан России запрещен въезд на Украину
Как сообщили радио «Свобода» в госпогранслужбе страны, это связано с посещением ими аннексированного Крыма. Среди внесенных в черные списки много артистов и деятелей культуры. Конкретных имен в ведомстве не назвали.
Комментарии21
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ostapbey 13 января 2018 | 17:36
ибо нефиг..так как каждый мнит из себя стрелка в донецкий аэропорт..Или Гирькиным
Даже
soviet_spy 13 января 2018 | 17:39
Не больно и нужно туда ехать. На бандеровские рожи смотреть?
arye_11 13 января 2018 | 17:49
soviet_spy:
Смотрю, всю вашу собачью свору с поводка спустили.
Все здесь али запоздал кто?
За выходной по двойному тарифу платят или кидают, как это там у вас сейчас общепринято?
soviet_spy 13 января 2018 | 17:54
arye_11: А ты почему в субботу работаешь? Или для моссадовцев талмуд исключение делает?
mjolner555 13 января 2018 | 17:57
arye_11:
Путин - мямля...
Запретил бы посещавшим Родину укро фашизма Львов и Тернополь, где гидные и свидомые размазывали еврейские мозги по брусчатке въезд на территорию РФ, вот это было бы дело...
vezdehod 13 января 2018 | 18:06
soviet_spy:
Не больно и нужно туда ехать. На бандеровские рожи смотреть?
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Как ни странно, но - видимо хотят, раз так обиделись., -
seryj_wolk 13 января 2018 | 18:20
vezdehod: У рфцев был выбор: в Украину или в Крым. Раз выбрали Крым, то нечего и обижаться. Тем более, что конкурс Евровидения показал, что Украина не шутит. Так что обижаться не на что. Пусть плавают в какашках, это полезно, наверное, для здоровья патриотишек.
yuriykyvich 13 января 2018 | 18:15
soviet_spy: С чего бы это вдруг почти 40 миллионов "Братского народа" (В.В.Путин) и русских и украинцев и других национальностей, в одночасье вдруг превратились в бандеровцев?
Может у вас-"путиротов" с головой что-либо не в порядке?
minerr 13 января 2018 | 18:29
yuriykyvich: 40 миллионов "Братского народа" (В.В.Путин) и русских и украинцев и других национальностей, в одночасье вдруг превратились в бандеровцев
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И че, всем 40 млн запрещен въезд в РФ? А запрещен действительно бандеровцам - праосекам, "азовцам" и иже с ними. Походу это у тебя с головой что-то не в порядке, раз для аргументов ты тупо передергиваешь факты.
russkie_za_putina 13 января 2018 | 17:39
ostapbey:
какой дурак поедет из России в бандеростан ???
в Сомали безопаснее.
anemon 13 января 2018 | 18:00
russkie_za_putina: А если мать престарелая там живет? У тебя, видать, ни Родины, ни флага, урод пропутинский.
minerr 13 января 2018 | 18:31
anemon: Хорошая у вас же там власть, в Залежной, если может не пустить к престарелой матери. Реальные уроды.
anemon 13 января 2018 | 18:43
minerr: Я россиянка. Мне стыдно за вас.
xeipetrov 13 января 2018 | 17:40
ostapbey: А кто воевать то будет? Все хохлы за счастьем разбежались. Те которые остались на могилизацию не готовы. Максимум на зхе спамом..
kiever 13 января 2018 | 17:39
странно.. зато вокруг полно украинских гастарбайтеров, причем не только с востока, но и огромное количество с запада Украины
olegleon 13 января 2018 | 17:39
т.е. украинская власть настолько тупа, что утверждает, что только полторы тысячи граждан России за эти годы были в Крыму?
piterjanis 13 января 2018 | 17:42
не нужно вообще ездить на Украину,пока укронацисты убивают людей на Донбассе.
andy66 13 января 2018 | 17:46
Легче составить список тех кому разрешен вьезд. .. В РФ страшный дефицит порядочных людей
russkie_za_putina 13 января 2018 | 17:49
andy66:
с бандеростана все кто мог давно свалили, даже западенцы- свинопасы в России на заработках
riots 13 января 2018 | 18:01
Нехай щастить !
abuvgrobu 13 января 2018 | 18:09
У них это стало национальной забавой,сидеть в говне и показывать всем фигу.