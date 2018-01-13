Z Архив новостей новости
5 27 6 796
17:31, 13 января 2018

Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума

Как передает ТАСС, МРОТ предлагается установить на уровне одиннадцати тысяч ста шестидесяти трех рублей в месяц. По данным министерства, на апрель 2017 года число работников с зарплатой ниже прожиточного минимума составляло в нашей стране 4 миллиона человек.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

orein51 13 января 2018 | 17:34

тепереча будет 5?

oleg_z 13 января 2018 | 17:35

"Где деньги, Зин?" У кого отнимут, чтобы поддержать малобеспеченных?

olegleon 13 января 2018 | 17:37

Кремль на всё идёт ради цифр на выборах. на сколько сотен миллиардов ещё наобещают в долг? один хрен долги отдавать детям и внукам

arkadia_1 13 января 2018 | 18:00

За 11 000 рублей я даже cpaть не сяду.

mlt1986m2 13 января 2018 | 18:21

arkadia_1: ... Погибла Россия

vezdehod 13 января 2018 | 18:44

Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума
===============================================================================================
При одном условии...Если 18 марта дорогой Владимир Владимирович придёт к Финишу" с 72% голосов.

olegleon 13 января 2018 | 18:55

vezdehod: если 72%, то тогда не нужно будет повышать, ведь и пенсионеров достаточно для переизбрания. проще будет им ещё пенсии повысить

i_c_e 13 января 2018 | 17:37

Умеют же считать. А сколько миллионов держат «на пол ставки», и они, типа, «нормально» получают?

olegleon 13 января 2018 | 17:49

i_c_e: теперь на четверть ставки переоформят

anemon 13 января 2018 | 17:41

Только теперь стоимость прожиточного минимума откорректируют. Жируем, россияне!

olegleon 13 января 2018 | 17:53

anemon: жируем по отношению к каким бывшим республикам СССР?
прожиточный минимум в России получается 200 долларов. видимо, только в странах Прибалтики больше.
а может "революция достоинства" принесла за эти годы плоды и там минимум выше 200 долларов?

anemon 13 января 2018 | 17:57

olegleon: Да, в сстранах Прибалтики выше. А ещё в странах Южной Америки, во всех. абсолютно. А на Украину нечего сваливать, после всего, что вы с ней сделали.

zztop1960 13 января 2018 | 18:05

anemon: Это 160 евро , в Эстонии 500 евро , в Латвии и Литве 430 евро

vezdehod 13 января 2018 | 18:46

zztop1960:
Это 160 евро , в Эстонии 500 евро , в Латвии и Литве 430 евро
====================================================================
Так это страны "Третьего мира". а они всегда живут лучше.- им до нас ещё дорасти нужно.

olegleon 13 января 2018 | 18:08

anemon: понятно. т.е. до 2014 года на Украине и минимум, и зарплаты, и пенсии были выше, чем в России. ну вот хорошо, что Вы объяснили всё )))
и хорошо, что после Майдана прожиточный минимум так подняли, что он теперь аж 3500 рублей будет. жировать украинцы начнут ))

shmuel63 13 января 2018 | 18:17

olegleon: . "до 2014 года " - в России до 1917 года узаработок квалифицированных рабочих тоже был гораздо выше, чем после. И что?

olegleon 13 января 2018 | 18:32

shmuel63: потому что это был заработок, а не получка.

mlt1986m2 13 января 2018 | 18:27

anemon: // А на Украину нечего сваливать, после всего, что вы с ней сделали. //
...

Да. Точно.
Ой что сделали !
Ой что с НЭнькой сделалиии...

80 лет ! москали КОВАРНО содержали НЭньку на дотациях .
И !
Отключили газ.
Бросили ....
Приучили жить на содержании и бросили....
Ой... галушечки мои....

benin_papa__ 13 января 2018 | 17:49

Как-то вообще довольно глупо работать за такой позорный прожиточный минимум.
А уж работать за зарплату ниже прожиточного минимума, это и вовсе лютый мазохизм какой-то))

roman_bryansk34 13 января 2018 | 17:50

benin_papa__: в 2012 я работал за 13 штук

chomja 13 января 2018 | 17:53

Пусть и своё жалование к этим цифрам приравняют. МРОТ им в рот!

virgenu 13 января 2018 | 18:12

Это 200 долларов в месяц. Для сравнения в США установлен минимальный доход на семью из двух человек:
минимальный доход -42200 долларов в год,
очень малый доход -30800 долларов в год,
экстремально низкий доход (нищета)-18450 долларов в год.
При этих доходах граждане имеют право на дотации в виде продовольственной карточки, скидке за электричество, субсидированного штатом жилья ( гражданин платит треть своего дохода за рент, независимо от стоимости жилья.Остальное доплачивает город), доплату ( малый чек) от штата и пр. При нетрудоспособности бесплатная медицина (программа медикейд).
Цены на продовольствие и вещи очень сопоставимы с Российскими.Учитесь господа кандидаты в президенты, как надо заботиться о своих гражданах, для которых жизненный уровень дороже крымнаша.

dirizhabli 13 января 2018 | 18:18

Ну, на такую "халяву" теперь заживем, как живет вся властная гопота.

pretorianec 13 января 2018 | 18:18

А шесть миллионов "В ДЕНЬ" бывшего переводчика с португальского языка, "ВДРУГ" баснословно обогатившегося, некоего г-на Сечина, - это "прожиточный максимум"?... Не велика ли разница между min и max???...

mlt1986m2 13 января 2018 | 18:19

// Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума

Как передает ТАСС, МРОТ предлагается установить на уровне одиннадцати тысяч ста шестидесяти трех рублей в месяц. //

...

Замечательно. Но полумера. Полу ... совершенство. Неизбежно.
Неужели , наши высокие умы в Минтруде основ философии не проходили ?
Ибо , раз ввели законом минимум.
- Вводите законом МАКСИМУМ.
Прожиточный.
Ради единства и равновесия.
Ради блага государства , природы и общества.

А так... - игра в одни ворота....

darkshadownet_ 13 января 2018 | 18:37

Как назвать оппонента по имени/отчеству, так стремается, брезгует... А как стыбзить идею, так это ничего.. и глазом не моргнет.... Ворует все и всегда - ну полное ничтожество

mixanazarov 13 января 2018 | 18:38

Гроб обитый тканью 1 200 рублей
Постель в гроб 1 000 рублей
Подушка в гроб 500 рублей
Покрывало в гроб 500 рублей
Тапочки ритуальные 300 рублей
Крест на гроб 500 рублей
Венок с искусственными цветами 1 500 рублей
Крест надмогильный 2 500 рублей
Доставка ритуальных принадлежностей 1 500 рублей
Погрузо-разгрузочные работы 700 рублей
Оформление заказа на предмет ритуала 750 рублей
Стоимость похорон в Москве.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 11 января Поздравить…

5 412 6 6622 11.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

В Калуге продуктовый магазин отказался от бесплатной раздачи хлеба пенсионерам, сославшись на их агрессивное поведение Владелица предприятия говорит, что боится участвовать в аналогичных кампаниях в будущем…

5 128 6 9130
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора бы Вашингтону перестать бросаться словами Мир наблюдает, как американцы отчаянно цепляются за концепцию собственного исключительного лидерства, в реальности не будучи в состоянии предложить миру что-либо, кроме угроз и санкций…

5 381 6 27236 07.01
Kсша, политика, государство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

США давно стали самым опасным государством США из последних сил пытается расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа…

5 159 6 12006 11.01
Kсша, власть, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах Глава РПЦ сказал, что выборность власти важна как в церковной, так и в светской жизни…

5 203 6 15863 07.01
Kрелигия, выборы-2018, патриарх, политика, события
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Арифметика бойкота Бойкот со стороны одних только противников П неэффективен с точки зрения итогового результата: при реалистичных начальных условиях снижение явки будет нивелировано опережающим ростом процента П…

5 261 6 20469 08.01
Kполитика, власть, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2875270

5 112 6 8770 12.01
#слушать 01:45:42 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров: США хотят погрузить в войну весь Ближний Восток Америка уже не скрывается, действует открыто, нагло, неся свою «демократию» кровью и огнем…

5 260 6 20466 07.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Анатолий Шарий видеоблогер

+ НATO нас не предает, мы друзья ведь НATO нас не предает, мы друзья ведь Они всегда найдут объяснение любому провалу…

5 89 6 7409 09.01
Kвидео, нато, политика, мнения
Голосование
Американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова?
5 277 6 23522 10.01
Блоги

Эдгар Запашный: Выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом. И  непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем: давайте напишем «СССР»...

5 332 6 29172 12.01
Kолимпиада-2018, спорт, ссср, рф, видео, события
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский лидер партии «Яблоко»

Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких, как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие, как он, будут в тюрьме…

5 205 6 17977 12.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Те, кто не придет голосовать, Путину не страшны Сторонники не допущенного к выборам кандидата намереваются бросить все силы на то, чтобы убедить других на эти выборы не ходить. Пойти пешком назло кондуктору, надеясь его этим страшно огорчить…

5 623 6 55745 11.01
Kполитика, навальный, общество, мнения, выборы, явлинский, путин
Блоги

Владимир Познер журналист

Спасибо за это кино! Играют отлично, снято превосходно, но главное – есть реальный драматический рассказ о совершенно реальных людях, и есть правда жизни…

5 158 6 15355 15:06
Kкино, творчество, история, мнения
Голосование
Есть ли страны, которые желают России зла?
5 73 6 7101 10.01
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Площадь Немцова в Вашингтоне Нынешняя власть по-прежнему воюет с Немцовым. Теперь — с его именем, не позволяя увековечить в России память российского государственного деятеля…

5 166 6 16249 12.01
Kнемцов, политика, власть, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва Это дал понять украинский премьер Владимир Гройсман…

5 30 6 24701
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

«Гламурное быдло» 2763672
У бортпроводниц есть термин ГБ — «гламурное быдло». Бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок — чьих-нибудь жен; когда они такую видят, понимают, что будут проблемы, ведут себя эти девки, как правило, чудовищно…

5 169 6 161977 10.01
#слушать 49:16 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kвидео, сетевизор, передачи, религия, общество
Голосование
Американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова?
5 277 6 23522 10.01
Блоги

Сергей Ляпунов: Очередной михалковский «киношедевр» Мне — человеку, который отдал спорту свои молодые годы, — смотреть на такое противно и стыдно…

5 939 6 470456 08.01
Kкино, михалков, спорт, история, мнения
Блоги

+ Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Женщина просит Кадырова прекратить похищение людей…

5 184 6 159836 10.01
8читать ;смотреть
Kчечня, кадыров, видео, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6602091
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3233166

Сегодня в эфире