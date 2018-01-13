// Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума

Как передает ТАСС, МРОТ предлагается установить на уровне одиннадцати тысяч ста шестидесяти трех рублей в месяц. По данным министерства, на апрель 2017 года число работников с зарплатой ниже прожиточного минимума составляло в нашей стране 4 миллиона человек.