Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума
Как передает ТАСС, МРОТ предлагается установить на уровне одиннадцати тысяч ста шестидесяти трех рублей в месяц. По данным министерства, на апрель 2017 года число работников с зарплатой ниже прожиточного минимума составляло в нашей стране 4 миллиона человек.
Комментарии27
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orein51 13 января 2018 | 17:34
тепереча будет 5?
oleg_z 13 января 2018 | 17:35
"Где деньги, Зин?" У кого отнимут, чтобы поддержать малобеспеченных?
olegleon 13 января 2018 | 17:37
Кремль на всё идёт ради цифр на выборах. на сколько сотен миллиардов ещё наобещают в долг? один хрен долги отдавать детям и внукам
arkadia_1 13 января 2018 | 18:00
За 11 000 рублей я даже cpaть не сяду.
mlt1986m2 13 января 2018 | 18:21
arkadia_1: ... Погибла Россия
vezdehod 13 января 2018 | 18:44
Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума
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При одном условии...Если 18 марта дорогой Владимир Владимирович придёт к Финишу" с 72% голосов.
olegleon 13 января 2018 | 18:55
vezdehod: если 72%, то тогда не нужно будет повышать, ведь и пенсионеров достаточно для переизбрания. проще будет им ещё пенсии повысить
i_c_e 13 января 2018 | 17:37
Умеют же считать. А сколько миллионов держат «на пол ставки», и они, типа, «нормально» получают?
olegleon 13 января 2018 | 17:49
i_c_e: теперь на четверть ставки переоформят
anemon 13 января 2018 | 17:41
Только теперь стоимость прожиточного минимума откорректируют. Жируем, россияне!
olegleon 13 января 2018 | 17:53
anemon: жируем по отношению к каким бывшим республикам СССР?
прожиточный минимум в России получается 200 долларов. видимо, только в странах Прибалтики больше.
а может "революция достоинства" принесла за эти годы плоды и там минимум выше 200 долларов?
anemon 13 января 2018 | 17:57
olegleon: Да, в сстранах Прибалтики выше. А ещё в странах Южной Америки, во всех. абсолютно. А на Украину нечего сваливать, после всего, что вы с ней сделали.
zztop1960 13 января 2018 | 18:05
anemon: Это 160 евро , в Эстонии 500 евро , в Латвии и Литве 430 евро
vezdehod 13 января 2018 | 18:46
zztop1960:
Это 160 евро , в Эстонии 500 евро , в Латвии и Литве 430 евро
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Так это страны "Третьего мира". а они всегда живут лучше.- им до нас ещё дорасти нужно.
olegleon 13 января 2018 | 18:08
anemon: понятно. т.е. до 2014 года на Украине и минимум, и зарплаты, и пенсии были выше, чем в России. ну вот хорошо, что Вы объяснили всё )))
и хорошо, что после Майдана прожиточный минимум так подняли, что он теперь аж 3500 рублей будет. жировать украинцы начнут ))
shmuel63 13 января 2018 | 18:17
olegleon: . "до 2014 года " - в России до 1917 года узаработок квалифицированных рабочих тоже был гораздо выше, чем после. И что?
olegleon 13 января 2018 | 18:32
shmuel63: потому что это был заработок, а не получка.
mlt1986m2 13 января 2018 | 18:27
anemon: // А на Украину нечего сваливать, после всего, что вы с ней сделали. //
...
Да. Точно.
Ой что сделали !
Ой что с НЭнькой сделалиии...
80 лет ! москали КОВАРНО содержали НЭньку на дотациях .
И !
Отключили газ.
Бросили ....
Приучили жить на содержании и бросили....
Ой... галушечки мои....
benin_papa__ 13 января 2018 | 17:49
Как-то вообще довольно глупо работать за такой позорный прожиточный минимум.
А уж работать за зарплату ниже прожиточного минимума, это и вовсе лютый мазохизм какой-то))
roman_bryansk34 13 января 2018 | 17:50
benin_papa__: в 2012 я работал за 13 штук
chomja 13 января 2018 | 17:53
Пусть и своё жалование к этим цифрам приравняют. МРОТ им в рот!
virgenu 13 января 2018 | 18:12
Это 200 долларов в месяц. Для сравнения в США установлен минимальный доход на семью из двух человек:
минимальный доход -42200 долларов в год,
очень малый доход -30800 долларов в год,
экстремально низкий доход (нищета)-18450 долларов в год.
При этих доходах граждане имеют право на дотации в виде продовольственной карточки, скидке за электричество, субсидированного штатом жилья ( гражданин платит треть своего дохода за рент, независимо от стоимости жилья.Остальное доплачивает город), доплату ( малый чек) от штата и пр. При нетрудоспособности бесплатная медицина (программа медикейд).
Цены на продовольствие и вещи очень сопоставимы с Российскими.Учитесь господа кандидаты в президенты, как надо заботиться о своих гражданах, для которых жизненный уровень дороже крымнаша.
dirizhabli 13 января 2018 | 18:18
Ну, на такую "халяву" теперь заживем, как живет вся властная гопота.
pretorianec 13 января 2018 | 18:18
А шесть миллионов "В ДЕНЬ" бывшего переводчика с португальского языка, "ВДРУГ" баснословно обогатившегося, некоего г-на Сечина, - это "прожиточный максимум"?... Не велика ли разница между min и max???...
mlt1986m2 13 января 2018 | 18:19
// Минтруд подготовил законопроект об уравнивании с 1 мая минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума
Как передает ТАСС, МРОТ предлагается установить на уровне одиннадцати тысяч ста шестидесяти трех рублей в месяц. //
...
Замечательно. Но полумера. Полу ... совершенство. Неизбежно.
Неужели , наши высокие умы в Минтруде основ философии не проходили ?
Ибо , раз ввели законом минимум.
- Вводите законом МАКСИМУМ.
Прожиточный.
Ради единства и равновесия.
Ради блага государства , природы и общества.
А так... - игра в одни ворота....
darkshadownet_ 13 января 2018 | 18:37
Как назвать оппонента по имени/отчеству, так стремается, брезгует... А как стыбзить идею, так это ничего.. и глазом не моргнет.... Ворует все и всегда - ну полное ничтожество
mixanazarov 13 января 2018 | 18:38
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