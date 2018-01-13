В Уфе произошла коммунальная авария
Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, в результате без теплоснабжения остались 4 многоквартирных дома. Сегодня температура воздуха в Уфе опускалась до -24-25 градусов.
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Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, в результате без теплоснабжения остались 4 многоквартирных дома. Сегодня температура воздуха в Уфе опускалась до -24-25 градусов.
Комментарии4
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olegleon 13 января 2018 | 17:34
ну сегодня день радости для хомячков и свидомых украинцев ))
m_doc 13 января 2018 | 17:40
olegleon: Однако значимость этой новости таки поражает воображение. Ждём-с сводок про потопы, треснувшие унитазы и т.д. и т.п. Гулять так гулять.
tanja_l 13 января 2018 | 18:20
m_doc: Действительно, новость так новость - в РФ что-то не работает или разрушилось)
nestor199 13 января 2018 | 18:10
В горах Дагестана целый район без света остался ..................... . До чего Путин коммунальное хозяйство довел .................. .