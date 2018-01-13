Число пострадавших от пищевого отравления детей в Подмосковье увеличилось до 21

Все заболевшие поступили из кадетского училища в Люберцах. По данным мэрии, всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Прокуратура и Следственный комитет региона уже начали проверку. Специалисты управления собирают в кадетском училище пробы на анализы.