Число пострадавших от пищевого отравления детей в Подмосковье увеличилось до 21
Все заболевшие поступили из кадетского училища в Люберцах. По данным мэрии, всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Прокуратура и Следственный комитет региона уже начали проверку. Специалисты управления собирают в кадетском училище пробы на анализы.
Комментарии5
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anemon 13 января 2018 | 17:39
Люберецкое руководство - сплошь путинисты, Михайлов и Ружицкий. Коррумпировано все, не думаю, что областное начальство не в курсе.
vetberg 13 января 2018 | 17:50
В той школе учится мой ребенок,отравились не только дети,а и учителя тоже.Дело в том,что в том году поменялись поставщики еды(вероятно за гешефт руководству),от них года 2 или 3 назад школа отказалась,были другие поставщики и проблем никогда не было,эти, по отзывам детей, намного хуже кормили,еда мало кому нравилась и вот результат.Вполне ожидаемый надо сказать
sprav77 13 января 2018 | 17:59
Украли коррумпированные руководители.
mancuss 13 января 2018 | 18:01
Опять кадетов травят.
mixanazarov 13 января 2018 | 18:31
Кадеты - это будущие солдаты , защитники отечества. Стойко должны переносить удары судьбы , песню пока про вову пусть учат и готовятся к высадке на Аляску.