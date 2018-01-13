Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино и шведка Хана Фальк вышли победителями спринтерской гонки на этапе Кубка Мира

Он проходил в Дрездене.

Пеллегрино впервые в сезоне обыграл молодого норвежца Йоханеса Клебо. Итальянец почти весь финальный забег держался за спинами конкурентов и сумел, как говорят, выстрелить из-за спины скандинава. Спурт был настолько резким, что добавить Клебо не то, что не смог, а просто не успел. У женщин картина могла бы и иной, но в финале упала фаворитка Стина Нильсен из Швеции и первое место осталось за ее соотечественницей Ханной Фальк. Лучший результат из россиян показал Андрей Краснов, который добрался до полуфинала. У него восьмое место. Лидеры российской команды Сергей Устюгов и Александр Большунов по разным причинам не приняли участие в гонке, хотя до старта Большунов занимал в спринтерском зачете второе место.

Лучшей из россиянок стала Полина Ковалева. У нее 20 результат.