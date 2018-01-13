Явка в ходе 1-го тура президентских выборов в Чехии превысила 50%
Это предварительные данные статистического управления страны. Подсчет голосов избирателей, как ожидается, завершится в ближайшие часы. По мнению наблюдателей, во второй тур выйдут действующий президент Милош Земан – за него, по предварительным данным, отдали свои голоса 44% избирателей. И бывший глава Академии наук, ученый-физик Иржи Драгош – у него 24%. Второй тур выборов запланирован на 26-27 января.
Комментарии4
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olegleon 13 января 2018 | 17:14
да любому хомячку понятно, что тут без вмешательства Кремля и российских хакеров не обошлось. понятно, что Москва угрозами заставила чехов отдать 44% голосов Земану
soviet_spy 13 января 2018 | 17:29
olegleon: Земан - наш!!!
nikitin43 13 января 2018 | 17:30
интересно что в нормальных постсовковых странах европы после оккупации ссср можно проводить реальные выборы .
oleg2004 13 января 2018 | 18:07
nikitin43: Точно! Накрайняк, если что не так пойдёт, можно провести цветную революцию.