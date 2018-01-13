В «Театре.doc» этим вечером должен состояться спектакль в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза
Он находится в заключении в центре для мигрантов и пока безуспешно добивается убежища.
В знак солидарности с Али Ферузом на сцене «Театра.doc» будут читать его дневники, которые легли в основу книги о происходящем в центрах для мигрантов в России. Истории о жизни за решёткой будут сопровождаться рассказами коллег и друзей журналиста о нём. Этот вечер благотворительный: на нём будут собирать деньги для Али Феруза и его семьи. Журналист «Новой газеты» находится за решёткой уже почти полгода.
Его депортации на родину добивается Узбекистан, где Ферузу грозит уголовное преследования. Его защита настаивает на том, что речь идёт об угрозе пыток и даже смерти. Тем не менее, российские суды пока отказывают журналисту в праве на убежище. В то же время ему не позволяют уехать в третью страну, которая готова предоставить статус беженца. По требованию Европейского суда по правам человека Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации Феруза на родину до тех пор, пока его дело не будет рассмотрено в Страсбурге.
Вечер в поддержку Али Феруза проходит в «Театре.doc» уже не в первый раз. В октябре на мероприятие пытались прийти полицейские, однако тогда они перепутали залы и едва не сорвали спектакль «Подлинные истории женщин, мужчин и богов».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 13 января 2018 | 17:12
Эхо в своём стиле. случайно "забыли" написать о том, а почему он находится в центре для мигрантов.
"забыли" упомянуть, что он несколько лет нарушал законы России, находясь тут без документов. и депортировать его и без просьбы Узбекистана должны. но кому то очень не хочется, чтобы в России исполнялся закон
m_doc 13 января 2018 | 17:34
olegleon: А мне вот это понравилось: "В то же время ему не позволяют уехать в третью страну, которая готова предоставить статус беженца."
Куда он уедет без документов?!?! И какая страна готова... А если готова, пусть посольские обратятся к нашим. Думаю, отдадут им это добро с руками и ногами безо всякого сожаления.
olegleon 13 января 2018 | 17:46
m_doc: вот гады! у чела нет документов, а эти звери не разрешают ему по миру путешествовать!!