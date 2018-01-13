В «Театре.doc» этим вечером должен состояться спектакль в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Он находится в заключении в центре для мигрантов и пока безуспешно добивается убежища.

В знак солидарности с Али Ферузом на сцене «Театра.doc» будут читать его дневники, которые легли в основу книги о происходящем в центрах для мигрантов в России. Истории о жизни за решёткой будут сопровождаться рассказами коллег и друзей журналиста о нём. Этот вечер благотворительный: на нём будут собирать деньги для Али Феруза и его семьи. Журналист «Новой газеты» находится за решёткой уже почти полгода.

Его депортации на родину добивается Узбекистан, где Ферузу грозит уголовное преследования. Его защита настаивает на том, что речь идёт об угрозе пыток и даже смерти. Тем не менее, российские суды пока отказывают журналисту в праве на убежище. В то же время ему не позволяют уехать в третью страну, которая готова предоставить статус беженца. По требованию Европейского суда по правам человека Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации Феруза на родину до тех пор, пока его дело не будет рассмотрено в Страсбурге.

Вечер в поддержку Али Феруза проходит в «Театре.doc» уже не в первый раз. В октябре на мероприятие пытались прийти полицейские, однако тогда они перепутали залы и едва не сорвали спектакль «Подлинные истории женщин, мужчин и богов».