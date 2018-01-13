13 детей и один взрослый госпитализированы с подозрением на отравление в Подмосковье
Как сообщил ТАСС министр здравоохранения московской области Сергей Марков, все госпитализированные поступили из кадетской школы в Люберцах. Предварительный диагноз – общая пищевая токсикоинфекция.
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vezdehod 13 января 2018 | 18:13
Салат "Оливье" из офицерской столовой, оказался прокисшим.