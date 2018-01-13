Z Архив новостей новости
5 22 6 980
17:00, 13 января 2018

Федеральная служба исполнения наказаний заявила о том, что число заключенных в России достигло исторического минимума

По данным на 1 января 2018 года в учреждениях ведомства содержится чуть более 600 тысяч человек.

Самое большое сокращение числа заключенных произошло во взрослых колониях. В них за прошедший год число отбывающих наказание сократилось почти на 25 тысяч человек, приводит статистику ФСИН. Впрочем, снижение в основном коснулось колоний общего и строгого режима: в колониях-поселениях и тюрьмах для пожизненно осужденных число содержащихся слегка выросло. При этом на 10 тысяч сократилось количество заключенных-женщин – сейчас их меньше 50 тысяч.

В сумме в российских тюрьмах, как сообщает ФСИН, находится почти полмиллиона человек. Почти столько же отбывают свои наказания вне колоний, и здесь за год произошел рост почти на четверть. А в следственных изоляторах по данным на 1 января этого года содержится свыше 100 тысяч человек.

По данным ФСИН, за 5 лет общее число заключенных в России сократилось на 100 тысяч человек.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko_wbane 13 января 2018 | 17:04

Ну все, коклотроллям плакать. Проклятый режим!

neprostotak 13 января 2018 | 17:08

Это типа зэки перешли в разряд ихтамнетов? Такие потери у вяликой армии РФ, что законопослушные граждане(типа Псковских десантников) отказываются воевать за амбиции кремлёвской ОПГ и поэтому решили бандитов затоварить в военторге и выдать за Денецких трактористов?

neprostotak 13 января 2018 | 17:14

А я то всё думал, зачем пуйло пригнал 9 мобильных крематориев в ОРДЛО? Закон, запрещающий гражданам РФ знать сколько из них подохло, конечно есть, но ведь тысячи трупов просто так не скрыть! А оказывается большинство трупов просто проходит по статистике ФСИНа как дохлые зэки и их прямо не месте утилизируют.
Типичный фашизм. Сначала за женщинами и детьми рашистская армия пряталась, а теперь за зэкими!

chapter_2 13 января 2018 | 17:15

neprostotak: Политические заключённые — жертвы политических злоупотреблений государства. Страна считается правозащитниками несвободной при наличии в ней хотя бы одного политзаключённого.

l7kozlov 13 января 2018 | 17:17

И при этом тюрьмы и изоляторы перегружены - чудеса...

scandal_ 13 января 2018 | 17:20

Новость позитивная, но это не значит, что преступлений тоже стали совершать по историческому минимуму.
Рассмешили.
А может сыграл приказ....Живыми не брать?

vezdehod 13 января 2018 | 18:11

Это ещё не "ГУЛАГ", но к его воротам уже подходим.

polsan 13 января 2018 | 17:05

А сколько из посаженых действительно виновны и сколько ещё ментов ходят на свободе?

olegleon 13 января 2018 | 17:08

polsan: может там все невиновные?

polsan 13 января 2018 | 17:10

olegleon: если Вы знаете ответ, чего же Вы молчите?! :)

olegleon 13 января 2018 | 17:20

polsan: как и Вы молчу. только не задаю вопросов "сколько невиновных?"
и виновны даже не в том, что совершили преступление, а в том, что попались

mikhail_spb_ 13 января 2018 | 17:05


Какова причина сокращения численности жителей гулага?
И если сокращается число зеков, то не пора ли сократить и число вертухаев?

danko_wbane 13 января 2018 | 17:06

mikhail_spb_: тебя это интересует, хочешь занять их место, юморной тролль?

murad_manapov 13 января 2018 | 17:42

mikhail_spb_: причина проста, численность населения в стране уменьшается

dimab 13 января 2018 | 17:17

а при демократах ельцине и гайдаре сидело 1,5 миллиона.

alex374 13 января 2018 | 17:24

dimab: во времена говно-Сралина в гулаге сидело 12 млн - разнер среднего европейского государства

(комментарий скрыт)

virgenu 13 января 2018 | 17:21

Простая арифметика- воровство и коррупция не являются преступлением, если вор делится, или не нагличает. Наёмничество поощряется, а не наказывается, судьи или зависимы, или продажные. Великое достижение гаранта конституции товарища Путина!

(комментарий скрыт)

max3446 13 января 2018 | 17:29

В американских тюрьмах около 2.2 миллионов. Вот и считайте кто на самом деле мордор и тюрьма народов.

virgenu 13 января 2018 | 18:15

max3446: В США проживает 350 миллионов человек, а в России 140 миллионов.Суд в США реально независим и неподкупен.

wokal 13 января 2018 | 17:31

Россию превратили в тихую гавань для межэтнических ОПГ и воров, отовсюду их выдавливают а у нас Welcome

i_c_e 13 января 2018 | 17:32

Как-то непонятно. Полмиллиона в тюрьмах, столько же «вне колоний», 100 000 в следственных изоляторах. Как 600 000 получается? Или «отбывают свои наказания вне колоний» к ФСИН отношения не имеют? Это кто «условно» или «под домашним арестом»?

alexx2101 13 января 2018 | 17:54

Домашнее насилие отменили, остается перевести в административный кодекс все хищения, причинение вреда здоровью, убийства по неосторожности и будет следующий рекорд.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 11 января Поздравить…

5 412 6 6622 11.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

В Калуге продуктовый магазин отказался от бесплатной раздачи хлеба пенсионерам, сославшись на их агрессивное поведение Владелица предприятия говорит, что боится участвовать в аналогичных кампаниях в будущем…

5 128 6 9130
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора бы Вашингтону перестать бросаться словами Мир наблюдает, как американцы отчаянно цепляются за концепцию собственного исключительного лидерства, в реальности не будучи в состоянии предложить миру что-либо, кроме угроз и санкций…

5 381 6 27236 07.01
Kсша, политика, государство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

США давно стали самым опасным государством США из последних сил пытается расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа…

5 159 6 12006 11.01
Kсша, власть, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах Глава РПЦ сказал, что выборность власти важна как в церковной, так и в светской жизни…

5 203 6 15863 07.01
Kрелигия, выборы-2018, патриарх, политика, события
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Арифметика бойкота Бойкот со стороны одних только противников П неэффективен с точки зрения итогового результата: при реалистичных начальных условиях снижение явки будет нивелировано опережающим ростом процента П…

5 261 6 20469 08.01
Kполитика, власть, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2875270

5 112 6 8770 12.01
#слушать 01:45:42 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров: США хотят погрузить в войну весь Ближний Восток Америка уже не скрывается, действует открыто, нагло, неся свою «демократию» кровью и огнем…

5 260 6 20466 07.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Анатолий Шарий видеоблогер

+ НATO нас не предает, мы друзья ведь НATO нас не предает, мы друзья ведь Они всегда найдут объяснение любому провалу…

5 89 6 7409 09.01
Kвидео, нато, политика, мнения
Голосование
Американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова?
5 277 6 23522 10.01
Блоги

Эдгар Запашный: Выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом. И  непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем: давайте напишем «СССР»...

5 332 6 29172 12.01
Kолимпиада-2018, спорт, ссср, рф, видео, события
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский лидер партии «Яблоко»

Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких, как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие, как он, будут в тюрьме…

5 205 6 17977 12.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Те, кто не придет голосовать, Путину не страшны Сторонники не допущенного к выборам кандидата намереваются бросить все силы на то, чтобы убедить других на эти выборы не ходить. Пойти пешком назло кондуктору, надеясь его этим страшно огорчить…

5 623 6 55745 11.01
Kполитика, навальный, общество, мнения, выборы, явлинский, путин
Блоги

Владимир Познер журналист

Спасибо за это кино! Играют отлично, снято превосходно, но главное – есть реальный драматический рассказ о совершенно реальных людях, и есть правда жизни…

5 158 6 15355 15:06
Kкино, творчество, история, мнения
Голосование
Есть ли страны, которые желают России зла?
5 73 6 7101 10.01
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Площадь Немцова в Вашингтоне Нынешняя власть по-прежнему воюет с Немцовым. Теперь — с его именем, не позволяя увековечить в России память российского государственного деятеля…

5 166 6 16249 12.01
Kнемцов, политика, власть, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва Это дал понять украинский премьер Владимир Гройсман…

5 30 6 24701
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

«Гламурное быдло» 2763672
У бортпроводниц есть термин ГБ — «гламурное быдло». Бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок — чьих-нибудь жен; когда они такую видят, понимают, что будут проблемы, ведут себя эти девки, как правило, чудовищно…

5 169 6 161977 10.01
#слушать 49:16 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kвидео, сетевизор, передачи, религия, общество
Голосование
Американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова?
5 277 6 23522 10.01
Блоги

Сергей Ляпунов: Очередной михалковский «киношедевр» Мне — человеку, который отдал спорту свои молодые годы, — смотреть на такое противно и стыдно…

5 939 6 470456 08.01
Kкино, михалков, спорт, история, мнения
Блоги

+ Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Видеообращение жительницы Чечни к Рамзану Кадырову Женщина просит Кадырова прекратить похищение людей…

5 184 6 159836 10.01
8читать ;смотреть
Kчечня, кадыров, видео, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6602091
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3233166

Сегодня в эфире