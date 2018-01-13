Федеральная служба исполнения наказаний заявила о том, что число заключенных в России достигло исторического минимума
По данным на 1 января 2018 года в учреждениях ведомства содержится чуть более 600 тысяч человек.
Самое большое сокращение числа заключенных произошло во взрослых колониях. В них за прошедший год число отбывающих наказание сократилось почти на 25 тысяч человек, приводит статистику ФСИН. Впрочем, снижение в основном коснулось колоний общего и строгого режима: в колониях-поселениях и тюрьмах для пожизненно осужденных число содержащихся слегка выросло. При этом на 10 тысяч сократилось количество заключенных-женщин – сейчас их меньше 50 тысяч.
В сумме в российских тюрьмах, как сообщает ФСИН, находится почти полмиллиона человек. Почти столько же отбывают свои наказания вне колоний, и здесь за год произошел рост почти на четверть. А в следственных изоляторах по данным на 1 января этого года содержится свыше 100 тысяч человек.
По данным ФСИН, за 5 лет общее число заключенных в России сократилось на 100 тысяч человек.
Комментарии22
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danko_wbane 13 января 2018 | 17:04
Ну все, коклотроллям плакать. Проклятый режим!
neprostotak 13 января 2018 | 17:08
Это типа зэки перешли в разряд ихтамнетов? Такие потери у вяликой армии РФ, что законопослушные граждане(типа Псковских десантников) отказываются воевать за амбиции кремлёвской ОПГ и поэтому решили бандитов затоварить в военторге и выдать за Денецких трактористов?
neprostotak 13 января 2018 | 17:14
А я то всё думал, зачем пуйло пригнал 9 мобильных крематориев в ОРДЛО? Закон, запрещающий гражданам РФ знать сколько из них подохло, конечно есть, но ведь тысячи трупов просто так не скрыть! А оказывается большинство трупов просто проходит по статистике ФСИНа как дохлые зэки и их прямо не месте утилизируют.
Типичный фашизм. Сначала за женщинами и детьми рашистская армия пряталась, а теперь за зэкими!
chapter_2 13 января 2018 | 17:15
neprostotak: Политические заключённые — жертвы политических злоупотреблений государства. Страна считается правозащитниками несвободной при наличии в ней хотя бы одного политзаключённого.
l7kozlov 13 января 2018 | 17:17
И при этом тюрьмы и изоляторы перегружены - чудеса...
scandal_ 13 января 2018 | 17:20
Новость позитивная, но это не значит, что преступлений тоже стали совершать по историческому минимуму.
Рассмешили.
А может сыграл приказ....Живыми не брать?
vezdehod 13 января 2018 | 18:11
Это ещё не "ГУЛАГ", но к его воротам уже подходим.
polsan 13 января 2018 | 17:05
А сколько из посаженых действительно виновны и сколько ещё ментов ходят на свободе?
olegleon 13 января 2018 | 17:08
polsan: может там все невиновные?
polsan 13 января 2018 | 17:10
olegleon: если Вы знаете ответ, чего же Вы молчите?! :)
olegleon 13 января 2018 | 17:20
polsan: как и Вы молчу. только не задаю вопросов "сколько невиновных?"
и виновны даже не в том, что совершили преступление, а в том, что попались
mikhail_spb_ 13 января 2018 | 17:05
Какова причина сокращения численности жителей гулага?
И если сокращается число зеков, то не пора ли сократить и число вертухаев?
danko_wbane 13 января 2018 | 17:06
mikhail_spb_: тебя это интересует, хочешь занять их место, юморной тролль?
murad_manapov 13 января 2018 | 17:42
mikhail_spb_: причина проста, численность населения в стране уменьшается
dimab 13 января 2018 | 17:17
а при демократах ельцине и гайдаре сидело 1,5 миллиона.
alex374 13 января 2018 | 17:24
dimab: во времена говно-Сралина в гулаге сидело 12 млн - разнер среднего европейского государства
virgenu 13 января 2018 | 17:21
Простая арифметика- воровство и коррупция не являются преступлением, если вор делится, или не нагличает. Наёмничество поощряется, а не наказывается, судьи или зависимы, или продажные. Великое достижение гаранта конституции товарища Путина!
max3446 13 января 2018 | 17:29
В американских тюрьмах около 2.2 миллионов. Вот и считайте кто на самом деле мордор и тюрьма народов.
virgenu 13 января 2018 | 18:15
max3446: В США проживает 350 миллионов человек, а в России 140 миллионов.Суд в США реально независим и неподкупен.
wokal 13 января 2018 | 17:31
Россию превратили в тихую гавань для межэтнических ОПГ и воров, отовсюду их выдавливают а у нас Welcome
i_c_e 13 января 2018 | 17:32
Как-то непонятно. Полмиллиона в тюрьмах, столько же «вне колоний», 100 000 в следственных изоляторах. Как 600 000 получается? Или «отбывают свои наказания вне колоний» к ФСИН отношения не имеют? Это кто «условно» или «под домашним арестом»?
alexx2101 13 января 2018 | 17:54
Домашнее насилие отменили, остается перевести в административный кодекс все хищения, причинение вреда здоровью, убийства по неосторожности и будет следующий рекорд.