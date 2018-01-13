Федеральная служба исполнения наказаний заявила о том, что число заключенных в России достигло исторического минимума

По данным на 1 января 2018 года в учреждениях ведомства содержится чуть более 600 тысяч человек.

Самое большое сокращение числа заключенных произошло во взрослых колониях. В них за прошедший год число отбывающих наказание сократилось почти на 25 тысяч человек, приводит статистику ФСИН. Впрочем, снижение в основном коснулось колоний общего и строгого режима: в колониях-поселениях и тюрьмах для пожизненно осужденных число содержащихся слегка выросло. При этом на 10 тысяч сократилось количество заключенных-женщин – сейчас их меньше 50 тысяч.

В сумме в российских тюрьмах, как сообщает ФСИН, находится почти полмиллиона человек. Почти столько же отбывают свои наказания вне колоний, и здесь за год произошел рост почти на четверть. А в следственных изоляторах по данным на 1 января этого года содержится свыше 100 тысяч человек.

По данным ФСИН, за 5 лет общее число заключенных в России сократилось на 100 тысяч человек.