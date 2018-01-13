Минобрнауки обвинил авторов учебника по истории России издательства «Дрофа» в незнании стандарта

Это следует из интервью НТВ главы ведомства Ольги Васильевой. Учебник для 10-го класса был направлен на дополнительную экспертизу в РАН после нареканий в Крыму и СФ за трактовку событий на Майдане как революции. В свою очередь, в издательстве ТАСС заявили, что учебник не содержит спорных формулировок, в том числе в части событий на Украине.