Минобрнауки обвинил авторов учебника по истории России издательства «Дрофа» в незнании стандарта
Это следует из интервью НТВ главы ведомства Ольги Васильевой. Учебник для 10-го класса был направлен на дополнительную экспертизу в РАН после нареканий в Крыму и СФ за трактовку событий на Майдане как революции. В свою очередь, в издательстве ТАСС заявили, что учебник не содержит спорных формулировок, в том числе в части событий на Украине.
Комментарии9
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olegleon 13 января 2018 | 16:39
содержит или нет никто не знает, но зато сколько чиновников теперь заняты работой по расследованию!
mousha 13 января 2018 | 16:44
olegleon: Пусть поработают, а не занимаются интригами, или выдумыванием дурацких инструкций
olegleon 13 января 2018 | 16:47
mousha: "Работать пойдешь. Умеешь что-нибудь делать-то?.... Да, есть из чего впасть в отчаяние" (особенности национальной охоты)
moskow2042 13 января 2018 | 16:41
По Болонской системе образования знать что то ученикам не надо,так что там в учебнике в стране с непредсказуемой историей это то что соврали всё ,что можно....
polsan 13 января 2018 | 16:42
Ольга Васильева обвинила авторов учебника по истории России издательства «Дрофа» в незнании исторического стандарта.
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Это всего лишь потому, что бизнес с учебниками очень выгоден и находится в руках Ротенбергов, а издательство Дорфа конкурент и его надо вышибить с рынка нафиг! )
andy66 13 января 2018 | 16:51
"Колебались вместе с историческим стандартом... " (С)
perz 13 января 2018 | 17:10
Есть история России Карамзина, Соловьева, Ключевского, есть много других историков . Но минобрнауку история не интересует. Их интересует воспитание патриотизма. Для этого есть Политическая история, а еще лучше назвать этот предмет " Патриотика., это позволит избежать всяких противоречий , связанных с искажениями Истории.
zhrv 13 января 2018 | 17:19
Правильно я понял, что ведомство Васильевой само дает формулировки событиям, которые произошли на Украине, и эта формулировка не "революция", но "переворот"?
Что же она так шефа то своего подставляет, да и лезет не в свое дело?!
murad_manapov 13 января 2018 | 17:54
кто-то из них психически нездоров, чья тётя первая признается?