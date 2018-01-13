В столичном Театре Doc сегодня будут читать дневники журналиста «Новой газеты» Али Феруза
Он уже пять месяцев содержится в приемнике для мигрантов, тщетно добиваясь убежища в России. Средства от спектакля будут направлены самому Ферузу и его матери, которая нуждается в лекарствах. Дневники журналиста будут читать его коллеги Елена Костюченко, Илья Азар, Сергей Смирнов и многие другие. Начало в 8 вечера.
Комментарии3
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max3446 13 января 2018 | 16:41
О чем дневники, как он по заданию западных спецслужб фейки про Россию писал или про свои гейские похождения? И действительно есть такие кому это интересно?
mousha 13 января 2018 | 16:53
А что так за него тут ратуют? Бедняжка.
Опять либерасты себе требуют положение НАД законом. И ведь знают, что сей "журналист" в Узбекистане был вербовщиком в Сирию, из-за чего и сбежал в Россию.
abuvgrobu 13 января 2018 | 16:59
Что оглашать-то станут ? Терзания узбекского педераста ? А к чему публике российского театра терзания узбекских педерастов, если только она сама сплошь не состоит из таких же педерастов ? Да и министерству культуры следовало бы повнимательнее присмотреться к этому "театру"..