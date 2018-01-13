В столичном Театре Doc сегодня будут читать дневники журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Он уже пять месяцев содержится в приемнике для мигрантов, тщетно добиваясь убежища в России. Средства от спектакля будут направлены самому Ферузу и его матери, которая нуждается в лекарствах. Дневники журналиста будут читать его коллеги Елена Костюченко, Илья Азар, Сергей Смирнов и многие другие. Начало в 8 вечера.