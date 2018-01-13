Число заключенных в России достигло исторического минимума
Во всяком случае, так утверждают в ФСИН. По данным ведомства, на 1 января этого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались около 176 тыс. человек против 630 тысяч На начало 2016г. Только за последний месяц ушедшего года число заключенных в России сократилось почти на 4 тысячи человек.
Комментарии19
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olegleon 13 января 2018 | 16:41
власть решила профессиональных правозащитников оставить без заработка?
andy66 13 января 2018 | 16:44
когда чекисты чувствуют, что под ними начинает шататься - они открывают тюрьмы и выпускают уголовников (своих социальных союзников). Они всегда так делают начиная с 1918 года
russkie_za_putina 13 января 2018 | 16:57
andy66:
чекистов ещё при Сталине пересажали за геноцид русского народа.
zhav 13 января 2018 | 16:47
Штрафбаты из зеков на донбасе и сирии нужны как никогда !!!!
kokapu 13 января 2018 | 16:48
Число заключенных в России достигло исторического минимума
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Так и число граждан России постоянно скукоживается, точно шагреневая кожа.
russkie_za_putina 13 января 2018 | 17:00
kokapu:
ещё в 2013 начался рост населения России.
спад населения начался в 90х когда шизанутые евроинтеграторы устроили в стране разруху
mmakarov14 13 января 2018 | 16:49
За год сократили в 3 раза??? НЕ ВЕРЮ.
vitek61 13 января 2018 | 17:03
mmakarov14: Это работа в качестве корректоров на ЭХО мигрантов из стран Ближнего зарубежья.
Оригинальная фраза по другим источникам звучит
Количество заключенных в России достигло исторического минимума. 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 602 176 человек, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
На ЭХО сочли, что всё, что перед 176 - лишнее...
antimrakobes 13 января 2018 | 16:49
Хм, преступность растёт, а число заключённых падает...
"Совпадение? Не думаю!"(с)
russkie_za_putina 13 января 2018 | 17:02
antimrakobes:
преступность растёт?
откуда инфа?
antimrakobes 13 января 2018 | 17:21
russkie_za_putina: НЕ с официального сайта МВД.
igor20012 13 января 2018 | 16:53
Жест "доброго дядюшки царя" перед выборами. Уверен, что после выборов заключенных будет море, не 630 тыс конечно, но 700-800 тыс будет.
reshatt 13 января 2018 | 16:53
большой ремонт, вип камеры готовят для озёрных.после выборов заедут.
russkie_za_putina 13 января 2018 | 17:05
reshatt: большой ремонт, вип камеры готовят для озёрных.после выборов заедут.
—-
да да
вслед за белых и улюкаевым заедут все т н либералы из экономического блока правительства, ВШЭ и институтов гайдара, касьяновы навальные и прочее ворьё
prishvin 13 января 2018 | 16:56
Гарант, опять покрывается белым пухом.
kochar 13 января 2018 | 17:01
Просто воровать нечего и не у кого, да и замки с сигнализацией получше.
Зато процветает мошенничество и казнокрадство ,которое пока не очень то и наказуемо.
Проще только вода в унитазе.
alexander25101977 13 января 2018 | 17:02
Да, и почти все сидят за то, что где-то не там что-то не то сказали или написали. А сколько невиновных - благодаря использованию метода Вышинского в оперских кабинетах!
Полицейские денно и нощно вылавливают у метро работяг с банкой пива, чтобы содрать в казну очередные 500 рублей... Вот цены бы им не было, если бы так же ловко ловили чурок с бомбами в школьных ранцах. А нет, не смогли, что и унесло два десятка жизней 3 апреля 2017 года (помним, скорбим).
dirizhabli 13 января 2018 | 17:14
Самовыдвиженцы уже среди нас....
antimrakobes 13 января 2018 | 17:34
Любопытно, что по официальной же статистике МВД за 2015 год преступность выросла на 7%. А тут вдруг всех победили и сразу такое резкое падение!)))
Минувший год ознаменовался карательным уклоном российских судов. 99% судов заканчивалось обвинительными приговорами. Плюс взрыв политизированных дел. Что на статистику должно бы отразиться как раз-таки в сторону ухудшения криминогенной обстановки. А если учесть, сколько политизированных дел с участием проправительственных бандитов замяли. Да по одному Донбассу если начать рассматривать дела...