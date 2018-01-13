Число заключенных в России достигло исторического минимума

Во всяком случае, так утверждают в ФСИН. По данным ведомства, на 1 января этого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались около 176 тыс. человек против 630 тысяч На начало 2016г. Только за последний месяц ушедшего года число заключенных в России сократилось почти на 4 тысячи человек.