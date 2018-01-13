Около 60 тыс. человек в горах Дагестана остались без электроснабжения
Как сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго, из-за неблагоприятных погодных условий отключилась высоковольтная линия Хунзах — Шамильское – Анцух. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Комментарии4
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peresvet73 13 января 2018 | 16:47
А они хоть платят там за электричество, или им традиции не позволяют?
kir_pich_101 13 января 2018 | 17:04
peresvet73: Задолженность по электричеству, в этой самой датируемой республики, просто зашкаливает. В какой-нибудь Туле или Перми давно бы в суд подали на неплательщиков. А там, всё в норме, все свои.
Пусть и сидят без света, черти.
murad_manapov 13 января 2018 | 17:32
kir_pich_101: отделить бы этот дагестан от россии, ну и электростанции, которые в нем построены в ущерб экологии тоже останутся на его территории.
aleksandr39 13 января 2018 | 16:49
Ополченцы начали процесс образования ДНР ( Дагестанская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .