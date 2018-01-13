Число отравившихся в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ достигло 82
Из них 55 госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в МВД Бурятии. Заболевшие находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. О массовом отравлении в столице Бурятии стало известно накануне. Все пострадавшие посещали это кафе в период с 8 по 11 января. Работа заведения приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 13 января 2018 | 16:37
Скидочные карты именно этого кафе нужно было выдать мильтонам-вымогателям, которые шакалят по ресторанам, о которых говорилось ранее!
olegleon 13 января 2018 | 16:43
mikhail_spb_: и тем пенсионерам, которые "задолбали" магазины с бесплатным хлебом
headhunter_ 13 января 2018 | 16:58
olegleon: "и тем пенсионерам, которые "задолбали" магазины с бесплатным хлебом"
А пенсионеров за что? А правда, за то что пенсии маленькие и дядя Вова совсем тут не при чем. Сами виноваты, что за него голосовали...:-D
kir_pich_101 13 января 2018 | 17:08
headhunter_: За то, что дожили и не сдохли сразу по выходу. А ещё подрабатывают и внукам помогают.
olegleon 13 января 2018 | 17:17
headhunter_: а почему пенсии маленькие? может в СССР зарплата была 500 долларов, а сейчас пенсионерам не хотят платить?
и это повод жаловаться на магазины, которые раздают бесплатный хлеб?
или следует признать, что "совок" и "халява" взаимосвязаны??
headhunter_ 13 января 2018 | 18:05
olegleon: "может в СССР зарплата была 500 долларов, а сейчас пенсионерам не хотят платить?"
Сколько доллар стоил во времена СССР? 70 копеек?
olegleon 13 января 2018 | 18:26
headhunter_: официальный да. реальный "с рук 1 к 3", т.е. 1 доллар = 3 рублям.
jetsam 13 января 2018 | 17:02
mikhail_spb_: именно скидочные карты этого кафе и были выданы надзорным инстанциям. поэтому они и отравились.
aleksandr39 13 января 2018 | 16:47
Ополченцы начали процесс образования УУНР ( Улано Уденская Народная Республика ) .
ruderpost 13 января 2018 | 16:50
шойгу вылетел на спасательные работы своих земляков?
xeipetrov 13 января 2018 | 16:59
ruderpost: Пускай вата вся подохнет. Останутся одни арийцы.. тьфу.. украинцы...
ilich1971 13 января 2018 | 17:03
.....кур едим и яйца пьём, если девочка родится Сальмонеллой назовём.
kir_pich_101 13 января 2018 | 17:12
Чего-то много траванулось.
Они там чего, три дня тухлятину жрали?
И никто ничего не почуял?
Мне как-то жюльен принесли с запашком, вызвал повара, говорю, с запахом! А он, нет, нормально! Я ему вилку дал, ешь, я оплачу. Понюхал ещё раз, подумал, есть не стал, извинился, принесли новый.