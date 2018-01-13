Число отравившихся в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ достигло 82

Из них 55 госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в МВД Бурятии. Заболевшие находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. О массовом отравлении в столице Бурятии стало известно накануне. Все пострадавшие посещали это кафе в период с 8 по 11 января. Работа заведения приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование.