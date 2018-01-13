Американская академия киноискусств завершила голосование по отбору номинантов на премию «Оскар»
Их объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов назовут на 90-й церемонии вручения самой престижной кинонаграды, которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Комментарии1
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liquidsky__ 13 января 2018 | 05:29
Если в номинантах будет какой-нить фильм про харасмент, то пиши пропало )