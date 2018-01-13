В некоторых районах Замбии ввели комендантский час и запрет на уличную торговлю, чтобы остановить эпидемию холеры

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу МВД. Данное решение вызвало протесты в столице страны Лусаке, которые закончились столкновениями с полицией. Группа людей напала на полицейский участок, также протестующие начали бросать в стражей порядка камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ и арестовала около 60 человек. По данным агентства, эпидемия холеры за три месяца унесла жизни 70 человек.