В некоторых районах Замбии ввели комендантский час и запрет на уличную торговлю, чтобы остановить эпидемию холеры
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу МВД. Данное решение вызвало протесты в столице страны Лусаке, которые закончились столкновениями с полицией. Группа людей напала на полицейский участок, также протестующие начали бросать в стражей порядка камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ и арестовала около 60 человек. По данным агентства, эпидемия холеры за три месяца унесла жизни 70 человек.
Комментарии1
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nina_hagen 13 января 2018 | 06:15
ха! так в РОссии давно запретили уличную торговлю, но не из-за холеры, а из жадности, что уличные торговцы не откатывают в путинский общак :)
в общем-то российские уличные торговцы могли себя обеспечивать сами - сами купили материал, сами связали носки, сами продали, но им запретили, потому что они лишние на путинском празднике жизни - примерно 15 миллионов "условно лишнего населения", как сказал г-он Собянин, проводник политики "путина" - зачистить территорию России для гастарбайтеров из пост-совецких республик и граждан КНР.