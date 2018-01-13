У президента США Дональда Трампа «отменное здоровье»
Об этом сообщил его личный врач Ронни Джексон по итогам медобследования главы государства. По его словам, оно прошло невероятно хорошо в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Процедура длилась более 3 часов. Некоторыми деталями врач обещал поделиться во вторник в ходе брифинга.
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