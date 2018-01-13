США и Россия выполняют свои обязательства по ДСНВ

США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Такую оценку дал Госдепартамент, обнародовав справку о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов в соответствии с этим соглашением, вступившим в силу в феврале 2011 года. Данные приводятся по состоянию на 1 сентября прошлого года и отражают официально представленную сторонами статистику. Как отмечается в справке, Россия располагает 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений и более чем 1,5 тысячами боезарядами на них. У США 660 носителей и почти 1400 боеголовок.