США готовы применить ядерное оружие и при неядерном нападении
Однако, Вашингтон рассмотрит такую возможность только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы страны, союзников и партнеров, говорится в проекте новой ядерной доктрины, рассекреченную версию которой обнародовало интернет-издание «Хаффингтон пост». При этом поясняется, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении и выполняют свои обязательства в этой области.
Распоряжение о подготовке ядерной доктрины США президент Дональд Трамп отдал почти год назад. Предполагается, что она будет официально обнародована в конце января или начале февраля.
Комментарии6
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american 13 января 2018 | 05:38
Это кто же должен напасть? Канада или Мексика? Дональд уточни!)))
nina_hagen 13 января 2018 | 05:50
american: \\\Это кто же должен напасть? Канада или Мексика?\\\
ха! это кисилёв-это-россия уже пообещал стереть США в ядерный пепел :) память никуда совсем у american'a? это склероз
avista__ 13 января 2018 | 05:54
nina_hagen: оно так и будет с Америкой, если полезет на рожон.
nina_hagen 13 января 2018 | 06:23
avista__:
ха! организм avista__, твой спинной мозг не в состоянии осмыслить, что такое обмен ядерными ударами :)
manofoffice 13 января 2018 | 06:25
nina_hagen: Вы оба две маленькие тролльки.
manofoffice 13 января 2018 | 06:27
avista__: Вы оба две маленькие тролльки.