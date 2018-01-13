США готовы применить ядерное оружие и при неядерном нападении

Однако, Вашингтон рассмотрит такую возможность только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы страны, союзников и партнеров, говорится в проекте новой ядерной доктрины, рассекреченную версию которой обнародовало интернет-издание «Хаффингтон пост». При этом поясняется, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении и выполняют свои обязательства в этой области.

Распоряжение о подготовке ядерной доктрины США президент Дональд Трамп отдал почти год назад. Предполагается, что она будет официально обнародована в конце января или начале февраля.