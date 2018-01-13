Основатель Amazon Джефф Безос вместе с супругой пожертвовали 33 миллиона долларов на образование детей мигрантов
Представитель некоммерческой организации, которая этим занимается, рассказал, что это самое крупное пожертвование в ее истории. По его словам, суммы хватит, чтобы обеспечить стипендиями тысячу подростков, которые смогут поступить в колледж.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 13 января 2018 | 04:19
Молодцы.
rena1960 13 января 2018 | 04:36
Наши,родимые,миллиардеры не жертвуют на благие цели для своих соотечественников не потому,что жалко...,а потому что...бесполезно...,разворуют...