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04:07, 13 января 2018

В конгрессе США пообещали заняться вопросом импичмента президента Дональда Трампа после его слов о мигрантах

Об этом написал в Твиттере член палаты представителей Эл Грин. По его словам, он поставит на голосование этот вопрос на следующей неделе. Ранее, говоря о мигрантах, Трамп употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран. После этого некоторые государства выразили США ноту протеста, а власти Ботсваны через посла попросили уточнить, считается ли эта страна таковой. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон также раскритиковала президента за «расистские взгляды».

Комментарии

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zemljanka 13 января 2018 | 04:15

Абзац.

komandarm68 13 января 2018 | 04:28

"...власти Ботсваны просили уточнить, является ли...?"
- Является! - уточнил Трамп.
))

"Всё, что ты знал об Африке, и боялся спросить", авт. Д. Трамп, изд.2-е, дополненное)

liquidsky__ 13 января 2018 | 04:47

komandarm68: Когда мир в последний раз вспоминал о Ботсване?
Ушлые парни там )

ostanovka 13 января 2018 | 04:49

В России это скрепно, называется Мухосранск-зажопинск и Москвозадрищенск. Это скрепно, это основа великой России.

anatolr 13 января 2018 | 05:10

ostanovka: //В России это скрепно, называется Мухосранск-зажопинск и Москвозадрищенск// А еще есть Урюпинск, Васюки и российская Венеция - деревня Гадюкино!

Анатолий

anatolr 13 января 2018 | 05:01

//В конгрессе США пообещали заняться вопросом импичмента президента Дональда Трампа после его слов о мигрантах. Об этом написал в Твиттере член палаты представителей Эл Грин. По его словам, он поставит на голосование этот вопрос на следующей неделе//

Демократы, к которым и относится Alexander Green, могут начинать сосать лапу.
И чем быстрее, тем лучше.

Чтобы только поднять вопрос об импичменте, нужно иметь основание. А кроме этого 66 процентов мест в обеих палатах Парламента. Этого демократам не видать, как своих ушей. А после принятия Трампом закона о серьезном снижении налогов, демократы могут поцеловать себя в задницу, каждый, лично!!!

// Трамп употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран.// Как он мягко выразился, однако. Как только они перестанут получать американскую помощь, то станут еще хуже, чем "вонючие дыры"!

Вон, Министр назвал свою страну Рашка-говняшка (#цитата). И ничего ему за это не было!!! И Трампу ничего не будет.

Анатолий - наблюдательный избиратель

na555 13 января 2018 | 05:53

anatolr: Вами сказаное нисколько не умиляет высказывания и поведение Трампа.

liquidsky__ 13 января 2018 | 06:07

na555: Трамп конечно зажег, но это нисколько не умиляет того, что он сказал правду.

anatolr 13 января 2018 | 06:09

na555: //...нисколько не умиляет высказывания и поведение Трампа.//
Вы считаете, что "мочить в сорт_ре" - это лучше?

Трамп сказал правду, неприятную, грубую, но правду. Особенно если учесть последнее наглое голосование по поводу личного дела США, переноса столицы. Не волнуйтесь, импичмента не будет. А поименованные страны сами приползут, на коленках.

Кстати, вы видимо не возражаете, когда тролли, вкупе с ватниками и портянками, изгаляются в изобретении мерзких названий Украины! А вас правильно понял?

А может быть вы подали в суд на Мединского, который обозвал Великую Россию Рашкой-говняшкой (#цитата)? Нет? А шо так?

Анатолий

yasnovilyashi 13 января 2018 | 06:22

anatolr:
Понял, что вы мой согражданин и заглянул в личку, чтобы убедиться. А я с самого избрания Трампа предупреждал всех по обе стороны океана воздержаться от эйфории. Трамп явно не дурак, хорошо соображает в экономических проблемах, хитёр, настойчив, предприимчив и прекрасный актёр. Но импульсивен с горрячей головой, не может без демагогии и больше хам, чем дипломат. А Америка не любит хамов и демагогов. Безусловно порвёт пасти многим супостатам, особенно за рубежом, но опасен и для самой Америки, и всего мира. Да и для республиканской партии он тоже очень опасен, потому как после его 8-летнего пребывания у власти республиканцы лишатся не только большигства в парламенте, но могут стать очень жалким меньшинством. Так что на 70% вероятности будет ему импичмент, а ещё на 30% только один срок. Просто уберут, когда доведёт ситуацию до тупика (импичмент) или "мавр всё-таки сделает своё дело в мире". За 4 года он сделать это дело явно успеет.

dm_grishin Дмитрий Гришин 13 января 2018 | 05:51

Тут и комментировать нечего. Думать что это грозит импичментом могут только городские сумасшедшие типа Максин Уотерс и еще всякая демшиза.

nikvol 13 января 2018 | 06:06

Ранее, говоря о мигрантах, Трамп употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран... Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон также раскритиковала президента за «расистские взгляды»
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Пусть спасибо скажет, что Трампа о либеральных феминистках не спросили.

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