В конгрессе США пообещали заняться вопросом импичмента президента Дональда Трампа после его слов о мигрантах

Об этом написал в Твиттере член палаты представителей Эл Грин. По его словам, он поставит на голосование этот вопрос на следующей неделе. Ранее, говоря о мигрантах, Трамп употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран. После этого некоторые государства выразили США ноту протеста, а власти Ботсваны через посла попросили уточнить, считается ли эта страна таковой. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон также раскритиковала президента за «расистские взгляды».